Grup Yorum'a şiddet TBMM gündeminde

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Grup Yorum üyelerine şiddeti siyaset gündemine taşıdı. Aygün, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, çevik otosu içerisinde iki elle defalarca vurulması nedeniyle kulak zarı yırtılan, sağ kulağında duyu eksikliği yaşayan grubun solisti “Sema Altın neden darp edilmiştir” diye sordu. “Gözaltına alındıktan sonra çevik kuvvet aracında ters kelepçe vurulduğu doğru mudur”? diyen Aygün, keman sanatçısı Dilan Balcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişlikler yüzünden ayağına basamadığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Şahin’e, Grup Yorum üyelerine yönelik şiddetle ilgili sorular yönlendiren CHP’li Aygün, önergenin gerekçesinde toplulukla ilgili şu bilgilere yer verdi.

'Müziklerinin içerik ve sunumu muhalif'

Grup Yorum, Türkiye çıkışlı protest, özgün ve folk-rock gibi müziğin çeşitli dallarında eserler üreten politik müzik grubudur. 1985'ten günümüze siyasi görüşlerini müzikleriyle topluma duyurmaya çalışmışlardır. Bu nedenle gruba sürekli davalar açılmış, grup üyeleri tutuklanıp hapis yatmışlardır. 1987'den başlayarak günümüze kadar birçok albüm çıkaran, Türkiye'de ve Avrupa'da her yıl konser veren grup, bunun dışında yüzlerce kitle eylemine, sokak gösterisine, greve, fabrika ve üniversite işgallerine katılmışlardır. Grup üyeleri bu nedenlerle, müziklerinin içerik ve sunumundaki muhalif çizgileriyle dikkat çekmişlerdir.

'Devlet ideolojik içerikten rahatsız oluyor'

Müziğin içerdiği ideolojik içeriğinden rahatsız olan devlet; bu müzik türü üzerine yasaklar koymakla yetinmeyip, uzun yıllar konserlerini yasaklayıp, üyeleri gözaltına alıp, tutuklamış ve birçok kentte kasetlerinin satılmasını engellemiştir. Albümleri, şarkıları suç unsuru taşıdığı iddiasıyla resmi olarak toplatılmıştır.

'Solistin kulak zarı yırtıldı'

Son olarak ise 14.09.2012 tarihinde gözaltına alınan Grup Yorum'un yaklaşık 8 yıldır solistliğini yapan Selma Altın'ın polisler tarafından çevik otosu içerisinde iki kulağına iki elle defalarca vurulması sonucu sol kulağını kaybetmiştir, kulak zarı yırtılmıştır ve sağ kulağı da çok az duymaktadır. Yine Grup Yorum'da keman çalan Dilan Balcı'nın ayaklarında morluklar, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişlikler bulunmaktadır ve ayağına basamamaktadır.

'Duyma yetisini kaybettiği doğru mu?'

Bakan Şahin’e yönelttiği sorular şöyle:

-Grup Yorum solisti Sema Altın’ın aldığı darbeler nedeniyle bir kulağında duyma yetisini kaybettiği iddiaları doğru mudur?

-Bu olay ile ilgili soruşturma açılmış mıdır?

-Sema Altın neden darp edilmiştir?

-Sema Altın’a tedavi uygulanmış mıdır? İlk müdahale nerde ve kim tarafından yapılmıştır?

-Gözaltına alındıktan sonra neden şiddete maruz kalmıştır?

-Gözaltına alındıktan sonra çevik kuvvet aracında ters kelepçe vurulduğu doğru mudur? Doğru ise neden böyle bir yöntem uygulanmıştır?

-Çevik kuvvet otobüsü içerisinde toplam 14 saat bekletildikleri doğru mudur?