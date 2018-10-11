Grup Yorum üyesi Sevcan Adıgüzel'e 200 yıl görüş yasağı!

Bolu T Tipi Cezaevi’nde bir yıldır tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Sevcan Adıgüzel’e cezaevi yönetimi, ayakta sayım ve kitap sınırlamasına protestodan 200 yıla yakın görüş cezası verdi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, ‘Berk Ercan’ isimli gizli tanığın ifadesiyle tutuklu bulunan Adıgüzel, gazeteye Cumhuriyet gazetesine gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Almanya’da doğup büyüdüm. Almanya’da ırkçılık karşıtı protestolara katılan annem ve babamın yanında küçük yaştan itibaren hiç eksik olmadım. 4 yıldır ülkemdeyim. 3 defa tutuklandım ve 3 yıl cezaevinde kaldım. OHAL’den kaynaklı yaklaşık bir yıldır görüşe çıkamadım. OHAL kalktıktan sonra 3 arkadaşımı görüşçü olarak yazdım. Ama bunun da bir anlamı yok. Ayakta sayım dayatması ve kitap sınırlamasını protesto ettiğim için 200 yıla yakın görüş cezam var.”

"İlk günden itibaren gözlatı ve işkencelerle karşılaştım"

Yaklaşık bir yıl önce tutuklandığını, kendisinden bir ay sonra da kardeşinin tutuklandığını belirten Adıgüzel, devrimci, demokrat bir ailede büyüdüklerini söyledi. Almanya’da öldürülen 10 Türkiyeli esnaf için düzenlenen kampanyanın içinde yer aldığında henüz 16 yaşında olduğunu belirten Adıgüzel, “Göçmenlerin haklarını savunan ve ırkçılığa karşı örgütlenen Anadolu Federasyonu Başkanı olan annem Latife Adıgüzel ile bu süreçte Nazilere ve ırkçılığa karşı Almanya’nın çeşitli yerlerinde katıldığımız eylemlerde polis şiddetine maruz kaldık. Bu olaylardan iki ay sonra evimiz, dükkanımız Alman polisleri tarafından basıldı. Annem gözaltına alındı ve tutuklandı. 28 Haziran 2013’te yöneltilen suçlamalar anayasayı koruma örgütüne karşı eylemleri örgütlemek. Gezi ayaklanmasına destek veren eylemlerde yer almak ve bunları yönetmek. Ben 2014’te Türkiye’ye geldim. İlk günden itibaren polis şiddeti, gözaltı ve işkence ile karşılaştım” ifadelerini kullandı.

"Eşitliğin, emeğin, alın terinin gücüne inandım"

Adıgüzel annesinin şeker, tansiyon ve romatizma, babasının ise ağır kalp hastası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Şu an ailemizden tutuklu olmayan tek kişi babam. Biz Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Grup Yorum türküleri ile büyüdük. Paylaşmayı, güveni, adaleti, onuru ve sevgiyi ailemden öğrendim. Babamın okuduğu Nâzım Hikmet şiirleriyle, ‘Korkuyorlar Robson’ ile yetiştim. Paranın, sömürünün değil eşitliğin, emeğin, alın terinin gücüne inandım. Haksızlığa karşı hep direnen bir aile olduk. Susup oturmadık. Biz sadece 4 kişilik bir aile değiliz. Bizi ne işkence ne gözaltı ne de tutuklamayla bitirebilirler. Bizi diri tutan haklılığımıza olan inancımıza, halkımıza ve vatanımıza olan sevgimizdir.”

Aynı gizli tanığın ifadesinden tutuklu

Sevcan Adıgüzel’in Grup Yorum üyesi olan kardeşi Seher Adıgüzel (19) de ‘Berk Ercan’ isimli gizlik tanığın ifadesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.