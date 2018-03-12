Grup Yorum üyesi Gültekin: Cezaevinde tişörtle kışı karşıladık

23 yaşındaki Grup Yorum üyesi Özgür Zafer Gültekin, 29 Eylül’de İdil Kültür Merkezi’nde yeni albümleri “İlle Kavga”nın imza töreninde gözaltına alındı. Tutuklandıktan sonra 5 ay Silivri ve Şakran cezaevlerinde kaldı. Gültekin, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci oturumunda tahliye edildi. Yeni albümün sakıncalı olabilmesi ihtimaline karşı alındıklarını söylüyor. Silivri’den Şakran’a sürüldüklerini anımsatan Gültekin, “Bir sabah vakti hücremize dalarak hiç bir şey söylemeden üzerimize saldırdı gardiyanlar. Hiçbir eşyamızı almamıza dahi izin vermediler. Yaklaşık 10 gün boyunca kimimiz sadece terlikle, kimimiz sadece tişörtle kışı karşıladık” diyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Gültekin'in cezaevi günleri ile ilgili olarak açıklamaları şöyle:

-Gözaltına alınırken şiddete maruz kaldığınızı söylediniz. Neler yaşadınız?

Yaklaşık iki saat ters kelepçeli bir şekilde tutulduk. Burnuma aldığım bir darbe sonucu burnum kanadı ve üzerimdeki gömleğim ve hırkam yırtıldı. Kültür merkezimiz 11 ayda dört kez basıldı. Üçünde gözaltına alındım. Özellikle bir önceki baskında çok özel bir işkenceye maruz kaldık. Bir arkadaşımızın saçları koparılmıştı, zaten kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Sonrasında keyfi bir biçimde 10 gün gözaltında bekletilmek işkencenin bir diğer boyutuydu.

-Tutuklandığınızı öğrenince neler hissettiniz?

Gazetecilerin, milletvekillerinin, muhalif birçok kesimin tutuklandığı bir dönemde tabii ki şaşırtıcı olmadı tutuklanmamız. Baskının gerekçesi yeni çıkardığımız “İlle Kavga” albümümüzün sakıncalı olabilmesiymiş. Halbuki albümümüz Kültür Bakanlığı onaylıdır. Bir de ek olarak bir gizli tanık ifadesi vardı benim dosyamda. Uydurma bir ifadeden oluştuğu zaten duruşmaya telefon bağlantısıyla katılarak verdiği çelişkili ifadelerden belli oldu. Çelişkili ifadeleri mahkeme salonunda gülmelere yol açtı.

-Babanız sizi görmek için çok zorluk çekti. Siz hapishanede neler yaşadınız?

Silivri Cezaevi’nde yeni tutukluyken babam eşya getirmiş. Avusturya’da yaşıyor. Hemen sordum gardiyanlara tabii cevap alamadım. Israrım üzerine babamın geldiğini ama görüş yapamadan döndüğünü öğrendim. Babam bakanlıktan aldığı özel izinle tekrar gelmiş. Bu sefer de görüş izni aldığı gün biz İzmir’e sürüldük. En sonunda İzmir’de görüş yapabildik. Beni moralli ve coşkulu görmeleri içlerini rahatlattı. Silivri’de hak gaspları çok yoğundu. Kitaplarımız verilse de yayınlar verilmiyordu. Havalandırmanın üzeri tellerle kaplıydı ve kameralıydı. Hapishaneler, düşüncelerin teslim alınmak istediği merkezler zaten.

-Grup Yorum üyeleri tahliye olur olmaz tekrar tutuklanıyor...

Şu günlerde 10 Grup Yorum üyesi tutuklu. Arkadaşım Fırat Kıl da tahliye olmasına rağmen başka bir soruşturma sonucu tekrar gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi değil, böbrek ağrıları var ve hapishanede tedavisi engelleniyor. Aynı sorunları Dilan Ekin ve Dilan Poyraz da yaşıyor. Dışarıdaki arkadaşlarımız da arananlar listesinde. Milyonların dinlediği, alanları dört bir yanda tıklım tıklım dolduran Grup Yorum’u marjinalize etme, kriminalize etme çabası var. Grup Yorum 33 yıldır sanatıyla, sazıyla ve sözüyle halkının yanında ödediği bedeller pahasına durmuş bir müzik grubudur ve daha da ötesi bir gelenektir.