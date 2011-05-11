'Grup Yorum' üyesi bir kişinin gözaltı süresi uzatıldı

T24 - İstanbul’da DHKP-C’li oldukları iddiasıyla dernek ile kültür merkezlerine polis gaz bombası atarak operasyon yaptı. Grup Yorum’dan 3 kişi de ‘orada bulundukları için’ gözaltına alındı.



İstanbul’da DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında Grup Yorum’un 3 üyesinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Polis, dernek ile kültür merkezlerine yönelik operasyonlarda kapıların açılmaması üzerine camları kırarak, içeriye gaz bombası attı. Dernek içindekiler de baskını protesto etmek için slogan attı. Koçbaşlarıyla kırılan kapılardan giren polis, gözaltına alınanları sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Grup Yorum üyeleri hakkında yakalama kararı olmadığı, polisin baskın yaptığı yerde bulundukları için gözaltına alındıkları öğrenildi.



İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu DHKP-C üyelerinin Şişli, Kağıthane, Beyoğlu ve Eyüp’te polise taşlı sopalı saldırı düzenledikleri, örgüt adına tehditle para topladıklarını belirledi. Para vermeyen ve örgütün dergisini almayan kişilerin dövülerek cezalandırıldığı tespit edildi. Olaylara karışan kişilerin kaldıkları dernekler ve kültür merkezi takip altına alındı.



Polis, önceki gece saat 02.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Mektep Sokak üzerinde bulunan İdil Kültür Merkezi ile Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerindeki Gençlik Federasyonu Derneği ve Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin bulunduğu adreslere gitti. Operasyona, Özel Harekat timleri de katıldı. Kültür merkezi ve derneklerin kapısı çalındı. İçeride bulunanların kapıları açmaması üzerine çevik kuvvet polisleri camları kırarak içeriye gaz bombaları attı. İçeridekiler de sloganlar atıp marşlar söyledi.



Saat 05.00’e kadar bekleyen polis koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeriye girdi. İdil Kültür Merkezi’nde aralarında Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, Ali Papur ve Caner Bozkurt’un da bulunduğu 9 kişi, Haklar ve Özgürlükler Derneği’nden 3 ve Gençlik Federasyonu Derneği’nden de 22 kişi gözaltına alındı. Gündüz saatlerinde de 12 kişi daha gözaltına alındı.

Gençlik Federasyonu Derneği içinde arama yapan polis çuvallar dolusu yasadışı örgütsel dokümana el koydu.



Grup Yorum’un üyelerinden Ali Aracı ve Caner Bozkurt savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Papur, Aracı ve Bozkurt’un hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunmadığı ancak polisin baskın yaptığı yerde bulundukları için gözaltına alındıkları öğrenildi. Ancak Papur’un daha sonra 7 Ekim 2009’da düzenlenen İMF ve Dünya Bankası toplantıları sırasında çıkan olaylara karıştığı belirlendi. Bunun üzerine Papur hakkında gözaltı süresi uzatıldı.







