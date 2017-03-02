Grup Yorum üyelerinin tamamı tahliye edildi

96 gündür tutuklu olan Grup Yorum üyelerinin tamamının tahliye edildiği açıklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek, Fırat Kıl ile işçi Abdullah Özgün ve tutuksuz sanıklar Musa Varıcı, Cemil Varıcı ve Mehmet Varıcı katıldı.

"Silahımız enstürmanımız"

Grup Yorum üyelerinden Selma Altın, "Bizim silahımız, soluğumuz enstrümanımız. Keşke sanatımızla yargılanıyor olsaydık. Sanatı bitirmenin yolu daha etkili eserler sunmaktır. Bizim yerimiz mahkemeler değil, konser salonlarıdır" dedi. Dilan Poyraz ise polislerin baskına geldiklerinde arama, yakalama kararı olmadığını ileri sürerek "Baskına geldiklerinde yarım saat önce gözaltından çıkmıştım. Tutuklanmamızın nedeni orada olmamız. Orada olmasaydık tutuklanmayacaktık" diye konuştu.

Sanık İnan Altın da "Biz marjinal bir grup değiliz. Milyonları bir araya getiren bir grubuz" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma 13 Haziran'a ertelendi.

Tahliye bekleniyordu

İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemes'inde görülen dava öncesi bir açıklama yapan Avukat Ebru Timtik, Grup Yorum için hazırlanan dosyada hiçbir somut delilin olmadığını belirterek dava sonunda tahliye kararı beklediklerini söylemişti.

Vekiller ve sanatçılardan destek

Duruşmaya Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ve Ferhat Tunç, Edip Akbayram ve Ataol Behramoğlu da destek için katıldı.

"Türkülerimizden korkuyorlar"

45. sanat yılını geride bırakan Edip Akbayram duruşma öncesi “50 senedir türkü söylüyorum. Bu kadarını görmedim. Türkülerimizden korkuyorlar. Türküleri yasaklayamazlar” dedi.