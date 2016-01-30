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Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı!

7 grup üyesiyle birlikte 29 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

30 Ocak 2016 18:44

İzmir'e konser için giden 7 Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre İzmir Valiliği, Grup Yorum'un İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde vereceği konsere bir gün kala yasak kararı aldı. Yasağa rağmen Grup Yorum sevenleri sabah saatlerinde konser alanına geldi.

Bu sırada alana gelen 7 Grup Yorum üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişi İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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