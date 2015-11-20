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Yaşam

Grup Yorum konserine yasaklama gerekçesi: Almanya vize vermedi!

Grup Yorum'un İzmir'in Kınık ilçesinde vereceği konser valilik tarafından yasaklandı

20 Kasım 2015 22:48

İzmir'in Kınık ilçesinde, Maden İşçileri Mücadele Derneği'nin organizasyonunda Grup Yorum'un konseri valilik tarafından yasaklandı. Valilik karara gerekçe olarak, Grup Yorum’un Almanya’da vereceği konser için grup üyelerinden 19’una vize çıkmamasını ve vize alan üyelerin de  'Schengen ülkelerinde, yarattıkları güvenlik sorunu nedeniyle' sınır dışı edilmelerini gösterdi.

DHA’da yer alan habere göre, Grup Yorum üyelerini de davet etti. 22 Kasım pazar günü için yapılan organizasyonda, Grup Yorum üyeleri de konser vermeyi kabul etti.

Organizasyon komitesi, gerekli izinler için İzmir Valiliği'ne yaptıkları başvuruya olumsuz yanıt verildi.

Valilik konsere izin vermeyen kararının gerekçesinde, Grup Yorum üyelerinin yasadışı DHKP- C örgütüyle bağlantıları olduğunu, İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı öldüren örgüt üyeleri hakkında ise övücü sözler sarf ettiğine yer verdi.

 

Almanya örneği

 

Yasak yazısında Almanya ile ilgili bölüm de dikkat çekti. Grup Yorum'un 14 Kasım 2015 tarihinde, Almanya'nın Oberhausen kentinde, 4'üncü büyük Avrupa Konseri vermeyi planladıkları, ancak buraya katılacak olan grup üyelerinden 19'una vize verilmediği, vize alan 5 grup üyesinin ise, 'Shengen ülkelerinde, yarattıkları güvenlik sorunu nedeniyle' sınır dışı edildikleri de yasaklama gerekçesinde yer aldı.

Bunun üzerine dernek yöneticileri adına Avukat Dinçer Çalım, Valiliğin yasaklama kararına itirazda bulundu.

İtiraz başvurusunu değerlendiren, 6'ncı İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararını değerlendiren Avukat Dinçer Çalım, "Mahkemenin kararı olumlu, valiliğin savunmasını beklemek, konserin pazar günü olmasından dolayı süre sıkıntısı yaratacaktı. Bunu göz önüne alıp karar vermesi bizim açımızdan, giderilemeyecek durumların yaşanmasını önledi. Konser yapılacak. Ayrıca, sendikal faaliyetlere, işçilere yönelik destek için de önemli bir etki oldu" dedi.

 

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