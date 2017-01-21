"Grup Yorum hiçbir zaman kişilerden ibaret olmadı, tutuklamayla bitmeyiz"

Grup Yorum üyeleri hapishaneden avukatları aracılığıyla soruları cevapladı. Grup Yorum üyelerinden Selma Altın, müzik grubunun bütün üyelerinin tutuklanmasına ilişkin olarak "Grup Yorum hiçbir zaman kişilerden ibaret olmadı ki kişileri tutuklayarak Grup Yorum’u sustursunlar. İşte bu yüzden türküler bitmezse, halaylar bitmezse, Grup Yorum’u yaratan düşünce ve ruh bitmezse Grup Yorum bitmez. Üyeleri tutuklanır, yenileri yetişir. Halkın kültürü ise derya deniz. Direnenler zaten kendi türkülerini yapıyorlar" dedi.

Grup Yorum üyelerinin Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'a verdiği söyleşi şöyle:

- Grup Yorum üyelerinin hepsinin tutuklanması daha önce olmuş muydu? Bu tutuklamanın diğerlerinden farkı nedir?

Selma Altın: Tek tek tutuklamalar, gözaltına almalar her zaman oluyordu. Birden çok grup üyesinin tutuklandığı zamanlar da oldu. Bu kez kültür merkezimize girerken yalan da olsa bir tek gerekçe üretememişlerdi. Baskın yapalım ve kim varsa gözaltına alalım. Bu isteklerine yasal kılıf bile bulamadılar. Öyle ki kısa süre önce yapılan baskın sonrasında tamir etmek istediğimiz kültür merkezinin tamiri hâlâ bitmemişti. Tamir işinde çalışan elektrikçi, demirci işçisi arkadaşlar bile gözaltına alınmaktan zor kurtuldular. Gerçekten tamirat için gelmiş olan bir arkadaş da tutuklandı. Tutuklama gerekçelerinin tamamını sonradan ürettiler.

- Grup Yorum tarihi boyunca üyelerinin gözaltılarına, tutuklamalarına, konserlerinin iptallerine karşı her defasında ‘türküler susmaz’ dedi. Bu kez ne demek istersiniz?

Altın: Biz direnişten beslenen, büyüyen bir grubuz. Hapishanelerde direniş vardı, ancak buraya gelemiyorduk. Tutuklama buna imkân sağladı.

Dilan Poyraz: O zaman bu kez de şunu söyleyelim: tutuklandık, faşizm bize saldırıyor demek ki doğru yoldayız.

- Cezaevi koşullarınız ne durumda?

Poyraz: Arkadaşımız Ali Aracı’yı Tekirdağ F tipi hapishanesine götürdüler. Yine İnan ve Fırat’ı da Kandıra 2 No’lu F tipine götürdüler. İkisi de aynı hücrede kalıyor. Şunu da söylemeliyim burada koğuş yok 1 ve 3 kişilik hücreler var. Biz kadınlar Kandıra 1 No’lu F tipinde iki kişi kalıyoruz; Sultan ve Selma birlikte kalıyor. Helin ve ben de aynı hücrede kalıyoruz.

Altın: Burada bütün yaşamı dilekçelere bağlamışlar. Aklınıza gelebilecek her şey için dilekçe yazmanızı istiyorlar. Sizin kendinizi aciz ve onlar olmadan yaşamını sürdüremeyecek insanlar olarak görmenizi istiyorlar. Bunu ancak direnerek aşarsınız. Bedeli ne olursa olsun, kişiliğinizi, iradenizi, varlığınızı korumalısınız. Tek yolu direnmektir. Direnişin bedelleri var elbette. Bir ayakkabının içini aratmamanın, insan onuruna aykırı aramaya karşı çıkmanın bile bedelleri var. Her şeyi irade savaşına çeviriyorlar. En küçük yaşamsal bir ihtiyaç için bile dilekçe vermem gerekiyor, konuşarak çözemiyorsun. Dilekçeni kabul edip etmemek idarenin kararına kalmış. Dilekçeye cevap almak için bile ısrar etmen, unutmaman, peşine düşmen, vazgeçmemen gerekiyor. “Acil” butonuna cevap almak bile 15 dakika sürüyor.

- Grup Yorum’un sesi neden kısılmak isteniyor ya da sesi tamamen kesilmek isteniyor?

Altın: İşte türküler susmaz bu demek. Grup Yorum hiçbir zaman kişilerden ibaret olmadı ki kişileri tutuklayarak Grup Yorum’u sustursunlar. İşte bu yüzden türküler bitmezse, halaylar bitmezse, Grup Yorum’u yaratan düşünce ve ruh bitmezse Grup Yorum bitmez. Üyeleri tutuklanır, yenileri yetişir. Halkın kültürü ise derya deniz. Direnenler zaten kendi türkülerini yapıyorlar.

- Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Altın: Biz kendimizi uzun sürecek bir tutuklulardan hazırladık. Birçok sanatçı dostumuz tutuklanmamıza tepki gösterip bizi sahiplenmiş. Joan Baez açıklama yapmış, buna sevindik. Elbette bunlar bizi sevindiriyor, çünkü bizi sahiplenmenin bile bir bedeli var. Ancak doğal olan da hak aramak, haksızlığa karşı çıkmak. Sıranın bize gelmesini beklememeliyiz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın bizim ahlakımız değildir. Hepimiz birleşmeliyiz. Aksi halde teker teker faşizm mağduru oluruz oysa örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Bizim Yorum’dan yana hiçbir kaygımız yok çünkü yapısal olarak Grup Yorum, kendini yeniden üretmek üzerine kurulu bir gruptur, grubu bitiremezler, yeni Yorum’cular yetişiyor.

Poyraz: Dinleyicilerimizi, büyük ailemizi, halkımızı çok seviyorum. Biz albüm çalışmalarına devam ederiz burada da. Milyonlara seslenmeye devam edecek Grup Yorum. Burada da direniş türküleri yapmaya devam edeceğiz.

"Gerekirse akordu kuş sesinden alacağız"

-Yorum, baskınlarda enstrümanlarının kırılmasına bile tanıklık etti. Bugün, enstrümanlarınız yanınızda mı?

Poyraz: Enstrümanlarımız uzun süre alamamıştık, şimdi enstrümanlarımızı aldık, ama akort aleti problemi çıktı. Hepsini çözeceğiz gerekirse akordu su sesinden, kuş sesinden alacağız.

Düzenli olarak spor yapıyoruz, yazıyoruz, evet en küçük imkânı bile değerlendirerek üretmeye çalışıyoruz.

Altın: Elbette bizim şarkılarımızın birçoğu hapishanede üretilmiştir hem söz hem de beste olarak hem de ruhsal olarak. Şimdi de biz tutsağız o halde daha çok üretmemiz gerek.

Sanat üzerine okumalar yapıyoruz. Halk kültürü ve edebiyatı konusunda okumalar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Dışarıda yapamadıklarımızı da burada yapacağız.