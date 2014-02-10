Grup Yorum açlık grevine başlıyor

Grup Yorum, 14 Şubat tarihinde yurtdışına çıkış yasakları nedeniyle açlık grevine başlayacağını duyurdu.

29 yıldır söylediği türkülerden dolayı hapse giren grup üyeleri, ilk kez tüm üyelerinin dışarıda olduğu günler yaşıyor. Grup Yorum üyelerinden Ayfer Rüzgar, Ali Aracı ve Sultan Kavdar’ın da yargılandığı son DHKP-C Davası’nda tutuksuz yargılanan grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra açlık grevine gideceklerini duyuran grup üyelerinin açıklaması şöyle:

“Şimdi de yurt dışına çıkış yasakları koyarak, dünya halkları ile dayanışmamızı, yoksulluktan dolayı yurtdışına çıkmış insanlarımızla bir araya gelmemizi engellemek istiyorlar. Asla buna izin vermeyeceğiz. Tüm dünya halkları için atıyor yüreğimiz, tıpkı komutan Che gibi. Yurtdışı yasaklarının kaldırılması, grubumuz ve tüm sanatçılar üzerindeki baskılara son verilmesi için, direnişin simgesi Kazova işçilerinin kurduğu kültür merkezinde 14 Şubat’ta 1 aylık açlık grevine başlıyoruz.”