T24 LogoT24 Logo
Gündem

Grup Yorum açlık grevine başlıyor

Grup Yorum, yurt dışına çıkış yasağına karşı 14 Şubat'tan itibaren bir aylık açlık grevine başlıyor

10 Şubat 2014 21:34

Grup Yorum, 14 Şubat tarihinde yurtdışına çıkış yasakları nedeniyle açlık grevine başlayacağını duyurdu.
29 yıldır söylediği türkülerden dolayı hapse giren grup üyeleri, ilk kez tüm üyelerinin dışarıda olduğu günler yaşıyor. Grup Yorum üyelerinden Ayfer Rüzgar, Ali Aracı ve Sultan Kavdar’ın da yargılandığı son DHKP-C Davası’nda tutuksuz yargılanan grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra açlık grevine gideceklerini duyuran grup üyelerinin açıklaması şöyle:
“Şimdi de yurt dışına çıkış yasakları koyarak, dünya halkları ile dayanışmamızı, yoksulluktan dolayı yurtdışına çıkmış insanlarımızla bir araya gelmemizi engellemek istiyorlar. Asla buna izin vermeyeceğiz. Tüm dünya halkları için atıyor yüreğimiz, tıpkı komutan Che gibi. Yurtdışı yasaklarının kaldırılması, grubumuz ve tüm sanatçılar üzerindeki baskılara son verilmesi için, direnişin simgesi Kazova işçilerinin kurduğu kültür merkezinde 14 Şubat’ta 1 aylık açlık grevine başlıyoruz.”

ETİKETLER

grup yorumaçlık grevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24