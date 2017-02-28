Grup toplantılarında neler konuşuldu?

AKP, CHP, HDP ve MHP grup toplantılarını gerçekleştirdi.

Yıldırım Kürdistan bayrağı tartışmalarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu Suriyelilerin vatandaşlığı ve olası Rakka operasyonu için referandum önerdi. Bahçeli’nin hedefinde, Abdulkadir Selvi ve Yunanistan vardı. HDP’li Tadeşmir, 28 Şubat nedeniyle Merve Kavakçı ve Figen Yüksekdağ karşılaştırması yaptı.

Kürdistan bayrağı

Grup toplantılarından öne çıkanlar şöyle:

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Kürdistan bayrağıyla ilgili "Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi özerk bir yapı; ayrı bayrağı var; yeni bir uygulama değil" dedi. Yıldırım, KOSGEB kredi verme işlemlerinin de bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 550 milletvekilinin 600'e çıkarılmasına yönelik eleştirilerine de "Sayın Kılıçdaroğlu merak etme, ülkeyi senin SSK'yı yönettiğin gibi yönetmiyoruz. O yüzden Türkiye'ye bir şey olmaz merak etme" yorumunu yaptı. (Konuşmanın tamamı için tıklayın)

Suriyelilere vatandaşlık ve Rakka için referandum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine yönelik plana ilişkin olarak, "Niye veriyorsun, hangi gerekçeyle veriyorsun. İstiyorsa sözüm söz, 'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi' diye referandum yapalım. Suriyeliler için referanduma gidelim. Milletten korkmayacaksınız" dedi. "Şimdi tutturmuşlar Rakka'ya gideceğiz. Birileri talimat vermiş, üst akıldan talimat gelmişler" diyen Kılıçdaroğlu, "Rakka'ya gitsin mi, gitmesin mi diye referandum yapalım. Gel beraber gidelim millete, soralım millete. Benim evladım Rakka'ya gitsin mi, gitmesin mi? Anadolu'nun çocukları gidecek şehit olacak, beylerin çocukları Türkiye'de paraları istifa edecekler" ifadesini kullandı. (Konuşmanın tamamı için tıklayın)





Merve Kavakçı ve Figen Yüksekdağ

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartılan Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı hakkında "Merve Kavakçı’yı Meclis kürsüsüne çıkarmayan zihniyetle Figen Yüksekdağ’ın vekilliğini düşüren zihniyet aynı zihniyettir" dedi.

Taşdemir, grup toplantısının sonlarına doğru vekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mesajını okudu. Yüksekdağ'ın mesajı şöyle: "Faşizmi, diktatörlüğü yıkacak olanın kadınlar olduğunu söylerken kuru bir propaganda yapmıyoruz. Biliyoruz ki kadınlar kendi varlıklarını "hayır" diyerek inşa ettiler. Kocaya, sevgiliye, erkek egemen tüm kurumlara "hayır" dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk. Bugün de kadınlar olarak yapacağımız şey, direnme, reddetme ve kendi alternatifini inşa etme mücadelesini herkese yaymaktır. Önümüzdeki 8 Mart'ta da reddetme gücümüzü alanlarda, sokaklarda egemenlerin yüzüne haykıracağız. "Hayır" biz başka bir dünya daha inşa edeceğiz." (Konuşmanın tamamını okumak için tıklayın)

Bahçeli, Selvi ve Yunanistan'a yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım" ifadesiyle ilgili olarak "Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mahkûmdur" dedi. "MHP, Kürt kardeşlerimizi karşımızda gösteren, kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır" ifadesini kullanan Bahçeli, Selvi'ye yönelik olarak "Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP'ye tutumu bellidir. Peki AKP'ye dost mu, yoksa hasım mıdır?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, Yunanistan’da kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralan Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in ilk ziyaretini Ege Denizi'ndeki Koyun Adası'na yapmasına ilişkin sert konuştu. "Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen adalıkları düşmanca işgale almıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, "Eğer ki tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazırdır. Bunu bir kez daha yapacak güçte ve imandadır. Biz yine Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz başarılı olamadı akıllı olun" diye konuştu.