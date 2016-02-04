Grup seks yaptıktan sonra kocasını çekiçle öldürdü

Avustralya'nın batısında bulunan Geraldton kentinde iki yıl önce işlenen korkunç cinayete ilişkin dava görülmeye başladı. Chamari Liyanage adlı Sri Lankalı doktor, kendisi gibi hekim olan eşi Dinendra Athukorala ve 17 yaşındaki bir kız ile grup seks yaptı. İddiaya göre, ardından da kocasını çekiçle öldürdü.

Avustralya basınında çıkan ve dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği olay, Haziran 2014'te çiftin Geraldton'daki evlerinde yaşandı. İddiaya göre; Dr. Liyange, sıra dışı ilişkilerinin kariyerine zarar vermesinden korktuğu için kocasını öldürdü. Liyange, polise verdiği ifadede, eşi tarafından fiziksel şiddet gördüğünü ve cinsel fantezilere zorlandığını söylemişti. Grup sekse dahil olan ve o dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen genç kadın ise, mahkemedeki ifadesinde çiftle 2014 yılında bir partide tanıştığını ve evlerinde birkaç kez birlikte olduklarını söyledi.

Adı açıklanmayan genç kadın, çiftin mutlu göründüğünü ve sürekli güldüklerini anlatırken, bir keresinde birlikte duş aldıklarını aktardı. Mahkemede, Dr. Liyange'nin yaşananları hatırlamadığını gözyaşları içinde anlattığı 10 dakikalık bir telefon kaydı da dinlendi. Yüksek mahkemede görülen dava sürüyor.