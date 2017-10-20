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Yaşam

Grup seks konulu teziyle doktora derecesi aldı

Scoats'ın araştırmasına göre, gençler grup seks sırasında fiziksel etkileşimden kaçınıyor

20 Ekim 2017 23:53

İngiltere'deki Birmingham City Üniversitesi'nden Ryan Scoats, doktora tezini daha önce hiç araştırılmadığını keşfettiği üçlü grup seks konusu üzerine yazdı. Scoats, savunmasını başarıyla tamamlayarak doktora derecesi aldı.

Sputnik'in haberine göre, Birmingham City Üniversitesi'nden Ryan Scoats, yıllar önceki kız arkadaşıyla birlikte bir başka kadınla cinsel ilişki yaşadı.

Daha sonra bu gibi ilişkilerle ilgili bir inceleme olup olmadığını inceleyen Scoats, iki erkek ve bir kadının yer aldığı üç kişilik grup seksle ilgili hiçbir araştırma yapılmadığını keşfetti ve doktora tezini bunun üzerine yazmaya karar verdi.

​Araştırması sırasında aylarca genç kadın ve erkeklerle cinsel deneyimleri hakkında röportaj yapan Scoats'ın tezi, savunma aşamasını başarıyla geçti. Scoats, bu konu hakkında edindiği bilgiler sayesinde doktora derecesini aldı.

Scoats'ın araştırmasına göre, gençler grup seks sırasında fiziksel etkileşimden kaçınıyor. Birçok genç çift de bu yolla ilişkilerini sağlamlaştırıyor.

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