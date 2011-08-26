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Spor

Grup kuraları Monaco'da çekilecek ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 03:49

-Grup kuraları Monaco'da çekilecek ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanş karşılaşmalarının ardından gruplarda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kupada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Rus temsilcisi Alania Vladikavkaz'a 3-0'ın rövanşında deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.  Bursaspor ise sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti. Play-off maçlarının ardından şu takımlar tur atladı: Vorskla Poltava (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), Rennes (Fransa), PSV (Hollanda), AEK Larnaka (Kıbrıs Rum kesimi), Lokomotiv Moskova (Rusya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Austria Wien (Avusturya), AEK (Yunanistan), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Steaua Bükreş (Romanya), Braga (Portekiz), Rapid Bükreş (Romanya), Vaslui (Romanya), Standard Liege (Belçika), Schalke 04 (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Maribor (Slovakya), Fulham (İngiltere), Sion (İsviçre), Brugge (Belçika), Metalist Kharkiv (Ukrayna), Lazio (İtalya), AZ Alkmaar (Hollanda), Stoke City (İngiltere), Birmingham City (İngiltere), Sloven Bratislava (Slovakya), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Paris Saint Germain (Fransa), Tottenham (İngiltere), PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya) ve Hannover (Almanya). UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, yarın Monaco'da çekilecek ve Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri belli olacak. Kupada grup maçları 15 Eylül'da başlayacak, 14-15 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı, 9 Mayıs 2012'de Bükreş'te oynanacak.

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