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Ekonomi

Grundig 242 çalışanıyla yolunu ayırdı

27 Nisan 2009 22:02

Grundig, tüketici elektroniği sektöründe yaşanan mevsimsel değişimlerin etkisi ve verimlilik artırıcı çalışmalar kapsamında, şirketin yeniden yapılandırılması amacıyla 242 çalışanının iş akitlerini fesh etti.

Grundig tarafından yapılan açıklamada çıkarılan personelin toplam çalışan sayısının yüzde 12'sini oluşturduğu belirtilerek, tüm kanuni hakların ödendiği ifade edildi. Ar-Ge
faaliyetlerinin tek merkezden İstanbul'da yürütülerek verimlilik sağlanması amacı ile İzmir Ar-Ge merkezi kapatıldı. Arçelik'in payını yüzde 22,36'dan 72,46'ya çıkarmasının ardından yeniden yapılanma ve verimliliği artırmak için düğmeye bastığı Beko'da şirketin unvanı bir yıl önce Grundig olarak değiştirildi. Tahsisli sermaye artırımı sonrasında Arçelik'in payının yüzde 83'e çıktığı Beko'da 29 Aralık 2006'dan bu yana yaklaşık 2300 kişi işten çıkarıldı. Son olarak Arçelik Beko'yu devralarak birleşme kararı almıştı. Beko'da 2005 sonunda 4054 olan personel sayısı, 1745'e geriledi.

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