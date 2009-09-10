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Spor

Grubunda ikinci olmak yetecek

Dünya Kupası 2010 Avrupa elemelerinde gruplarını ikinci bitirecek 9 takım, puanlarına göre sıralanacak ve sondaki ülke play-offlarda olamayacak

10 Eylül 2009 03:00

Dünya Kupası 2010 Avrupa elemelerinde gruplarını ikinci bitirecek 9 takım, puanlarına göre sıralanacak ve sondaki ülke play-offlarda olamayacak

9 grubun 8’i 6, biri 5 takımdan oluştuğu için; bu sıralama yapılırken 6’lı gruplarda sonuncu ekiplerle yapılan maçlar değerlendirmeye katılmayacak. Yani 5’inci grubun aktüel sıralaması değişmezse, son basamaktaki Ermenistan’la yapılan maçlar değerlendirmeye alınmayacak.
9’uncu grupta müsabakalar tamamlandı ve Norveç 10 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Bizim grup ikincisi olmamız için 4 puanın yetmesi imkânsız gibi, zira Bosna’yla aramızdaki averaj farkı 10... 2 galibiyet alıp grubu ikinci sırada bitirirsek de, ikinciler sıralamasında Norveç altımızda kalacak. Türkiye, Bosna’yı geçmesi durumunda ikinciler puan durumuna 12 ya da 14 puanla girecek. 

Averaj sorunu


Milli Takımımız, Bosna ile puan puana gelmesi halinde averaj sorunu da yaşayacak. Ay - yıldızlı ekibimiz iki maçını kazandığı, Bosna da iki sınavını berabere bitirdiği takdirde ortaya çıkacak puan eşitliği halinde, Bosna’nın, ay-yıldızlı ekibimiz karşısındaki 10 gollük avantajı başımızı ağrıtacak.


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