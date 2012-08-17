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Çevre

Grönland'daki erime rekor kırdı

Uydu kayıtları, 1979'dan beri gözlemlenen erimenin ilk kez bu kadar yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi

17 Ağustos 2012 18:52

Araştırmacılar, Grönland buzullarındaki erimenin rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bilim dünyası devam eden erime hızından endişeli.

New York City College'den Marco Tedesco başkanlığındaki araştırma ekibinin hazırladığı rapora göre, buzullardaki erime ağustos ayında da aynı hızda devam ederse 2010 yılının tamamında tespit edilen oranın üzerine çıkalacak.

Uydu kayıtları, 1979'dan beri gözlemlenen erimenin ilk kez bu kadar yüksek seviyeye ulaştığını gösteridi . Araştırmacılar, erimenin artık daha soğuk olan yüksek rakımlı yerlerde de gerçekleştiğini kaydetmiş.

Değişikliklerin tahminlerle uyumlu olduğunu belirten araştırma ekibinin başkanı Tedesco, ancak şaşırtıcı olanın erime hızı olduğunu vurguladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da bir süre önce 3 uydunun Grönland'daki buz tabakasının 8 Temmuz'dan başlayarak 4 gün boyunca beklenmeyen bir biçimde eridiğini tespit ettiğini açıklamıştı.

Adanın hemen her yerinde görülen erimenin bazı bölgelerde yüzde 97'ye kadar ulaştığı belirtiliyor. Grönland'ın kuzeyindeki Petermann Buzulu'ndan yaklaşık 120 kilometrekare büyüklüğünde bir buz parçası da kopmuştu. (Deutsche Welle Türkçe)

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