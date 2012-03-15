Grönland tahmin edilenden daha hızlı eriyor

T24 - Almanya'nın Potsdam kentinde bulunan İklim Araştırmaları Enstitüsü'nün (PİK) Madrit Complutense Üniversitesi ile işbirliğiyle yaptığı araştırmaya göre, Grönland'daki buz katmanı tahmin edilenden daha hızlı eriyor.

Kuzey yarıküredeki en büyük buz kütlesini oluşturan Grönland Buz Katmanı'nın kalınlığı 3 bin metreyi aşıyor. Buz tabakasının iklim değişikliğinin bir sonucu olarak erimesi, deniz seviyesinin metrelerce yükselerek sahil bölgelerinin sular altında kalmasına neden olacak.

"Nature Climate Change" isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Grönland buz tabakasının erimesinden dünya çapında milyonlarca kişi etkilenecek.



Simülasyon yazılımı kullandılar



Mevcut ısı artışı, sanayi devrimi öncesine kıyasla yüzde 0,8'i buluyor. Uzmanlar, uluslararası anlaşmalarla artış seviyesini 2 derecede tutmaya çalışıyor.

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nün (PİK) yeni bir simülasyon (canlandırma) yazılımıyla hazırladığı Grönland araştırması, çeşitli senaryolar üzerinde duruyor.

Buna göre, sıcaklık artışının 2 derecede tutulması halinde bile Grönland 50 bin yıl içinde eriyecek. Artışın 8 dereceyi bulması halinde ise Grönland Buz Katmanı 2 bin yıl içinde deniz seviyesini ciddi ölçüde artıran bir faktöre dönüşecek.