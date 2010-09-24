-GRİZUNUN ZARARI 4 MİLYON LİRAYI AŞKIN ZONGULDAK (A.A) - 24.09.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişi hasar tespit çalışmacı tamamladı. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) 5 kişilik bilirkişi heyeti, grizu patlamasının yol açtığı maddi hasarı tespit için eksi 540 kodunda hakim gözetimindeki incelemeleri sonucu raporunu hazırladı. İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ve Sigarayla Savaş Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın yanı sıra 2'si maden, 1'i inşaat, 1'i elektrik ve 1'i de makine mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, kurtarma, göçük açma, makine teçhizat, üretim ve kuyudaki hasarlara yönelik incelemelerini sonuçlandırdı. Hazırlanan rapora göre bilirkişi heyeti, patlamada arama kurtarma masrafı olarak 149 bin 466 lira, göçük açma çalışmaları için 1 milyon 8 bin 336 lira, makine teçhizat malzemelerinde 228 bin 90 lira, üretim kaybı 719 bin 436 lira ve servis kuyusu için de 2 milyon 192 bin 800 lira olmak üzere 4 milyon 298 bin 128 lira hasar tespit etti. Heyet üyelerinden İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporu tamamlayarak ilgili mahkemeye sunduklarını söyledi. Raporu mahkemeye takdim etmeleri nedeniyle kamuoyuyla paylaşmayı etik bulmadıklarını anlatan Bilgin, şöyle dedi: ''Raporun içeriği, tamamen adım adım ne kadar malzeme kullanılamaz duruma geldiğiyle ilgilidir. Ahşap malzemeden diğer teçhizata kadar bunları tek tek çıkarttık ve topladık. Hiçbir yorumda bulunulmadı. Farklı fakültelerden uzmanlar bilirkişi heyetinde yer aldı.'' Bilgin, esas ceza davasındaki bilirkişi raporuna itiraz edildiğini duyduklarını belirterek, ''Tekrar o üniversiteye gelecek. Önemli olan bu rapor olacak'' dedi.