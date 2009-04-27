Grizu patlamasında 7 yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 7 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bakırcı köyünde özel bir şirkete ait kömür ocağında saat 14.50 sıralarında, grizu patlaması meydana geldi.



Patlamanın ardından isimleri henüz belirlenemeyen 7 işçi meydana gelen göçüğün altında kalarak yaralandı.



Ocaktaki diğer işçilerin ve köylülerin müdahalesiyle ilk olarak 3 işçi, daha sonra da 4 işçi kurtarıldı.



Patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Azdavay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Azdavay Kaymakamı Meral Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

