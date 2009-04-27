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Yaşam

Grizu patlamasında 7 yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 7 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı.

27 Nisan 2009 03:00

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 7 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırcı köyünde özel bir şirkete ait kömür ocağında saat 14.50 sıralarında, grizu patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından isimleri henüz belirlenemeyen 7 işçi meydana gelen göçüğün altında kalarak yaralandı.

Ocaktaki diğer işçilerin ve köylülerin müdahalesiyle ilk olarak 3 işçi, daha sonra da 4 işçi kurtarıldı.

Patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Azdavay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Azdavay Kaymakamı Meral Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

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