Grizu patlaması sigaradan mı?

Patlamanın yol açtığı maddi hasarı tespit için oluşturulan bilirkişi heyetinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ve Sigarayla Savaş Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, patlamanın bir işçinin içtiği sigaradan çıktığı ihtimalini çok kuvvetlendirdiğini bildirdi.





Kural, İTÜ’den 2’si maden fakültesi, 1’i inşaat, 1’i elektrik, 1’i de makine fakültesinden olmak üzere 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hakim gözetiminde grizu patlamasının yaşandığı TTK Karadom Maden Ocağı’nda inceleme yaptığını belirtti.





Grizu patlamasının olması için enerjiye ihtiyaç olduğunu, ancak incelemeleri sırasında patlamanın olduğu yerde enerji kaynağı bulunmadığını tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kural, şunları kaydetti:





"İnfilakın meydana geldiği yerde infilakı başlatacak hiçbir şey yok. Ya elektrik kablosu olur, kıvılcım olur, ya işçi kazma ile çalışır taşa vurur kıvılcım oluşur veya oradan demir yolu geçiyordur raylardan kıvılcım oluşur. Bunlar zaten olmaması gereken şeyler. Gereken tedbirler de alınır. Bunların hiçbirisi yok. Burası hava dönüş yolu ve o işçinin orada işi yok. Orada çalışmıyor. Muhtemelen kuytu diye iş yerinden ayrılmış orada sigara içiyormuş.





İnfilak olunca epey bir uzağa savrulmuş. Bu en büyük sebep. İkincisi cenaze sırasında bir işçinin cebinde bir paket sigara, bir başkasında da cep telefonu bulunmuş. Bütün bunlar facianın sigaradan çıktığı ihtimalini çok kuvvetlendirdi. Diğer raporlarda ortaya konulan tezler hiçbir şekilde bilimsel bir gerçeği yansıtmıyor. İşçiler her şeye rağmen ne kadar tehlikeli olduğunu bile bile bir yerlerine sigarayı sokup gizli bir şekilde madene giriyorlar. Daha önce de birkaç kez sigara içerken yakalanmışlar. Bu kaza kaç kişinin ölümüne neden oldu? Şu anda trilyonluk zarar var. Muhtemelen daha önceki kazaların da büyük bir kısmının sebebi sigara gibi görünüyor. Aynı şekilde Kozlu’da da işçinin ağzında sigara bulundu."





Sigara içmeme şartı





Hızla yeni bir yasa hazırlanmasını ve bundan sonra kömür madenlerinde çalışan işçilerde ve maden mühendislerinde "sigara içmeme şartı" aranmasını öneren Kural, işe gireceklerden sigara içmediğine ilişkin yazı alınmasını ve herhangi bir şekilde sigara içerken yakalanırsa da hemen işine son verilmesini söyledi. Kural, ayrıca halen çalışan ve sigara içen işçilerin de çok daha muntazam takip edilmesini istedi.





Prof. Dr. Kural, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendilerinden kazaların önlenmesine yönelik bir rapor istediğini ve bunun için 18 Ağustosa kadar zaman talep ettiklerini belirterek, İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü olarak rapor üzerinde çalıştıklarını kaydetti.





Raporda, sigarayla ilgili önerisine de yer vereceğini belirten Kural, ayrıca TTK’nın uğradığı zarara ilişkin hazırlayacakları raporu da 2 ay içinde tamamlamış olacaklarını söyledi.





Kural, kazada çok büyük hasar oluştuğunu belirterek, "En büyük zarar Çinliler tarafından yapılan kuyuda. Oradaki hasar 1 milyon dolar civarı. 1-2 hafta içinde Çinliler gelip onarmaya çalışacak. Onun dışında şu anda üretim durmuş vaziyette. İşçilerin yevmiyeleri var. Her geçen gün zarar. Göçük olan yerde 2-3 sıra tahkimat yapılmış. Büyük bir masraf. Bütün bunların üzerinde çalışıyoruz. 2 aydan önce hasarı hesaplamak istiyoruz. Trilyonluk bir zarar var" dedi.



