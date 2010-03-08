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Yaşam

Grizu faciasında yaralanan bir işçi daha öldü

08 Mart 2010 12:35

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ağır yaralanan işçilerden İsmail Yaren'in (34), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
     
Grizu faciasının ardından ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan maden işçilerinden Yaren, hayatını kaybetti.
    
Yaren'in cenazesinin, yakınları tarafından alınarak Dursunbey'e bağlı Taşkesiği köyüne getirileceği ve burada defnedileceği öğrenildi.
   
Maden ocağındaki patlamada ölenlerin sayısı Yaren ile birlikte 15'e yükseldi.

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