Grizu faciasına 3 tutuklama

T24 - Bursa'da 19 işçinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak Büyükköy Madencilik'in genel müdürü dahil 3 kişi tutuklandı. Şirketin sahibi ise ortalarda yok.





Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu faciasının ardından Büyükköy Madencilik'in yöneticileri Fahrettin Şolpan, Hayrettin Çelik ve Bayram Erdem gözatına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Öte yandan, Büyükköy Madencilik sahibi Nurullah Ercan'dan ise halen haber yok.





6 ay kapanmıştı



Faciayla ilgili olarak hem Enerji Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı ekipleri soruşturma yapıyor.



Maden sahasına inen ekipler, madendeki eksikleri, patlamada bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.



Yapılan ilk denetimler sonucunda ocakta madencilik faaliyetinin altı ay durdudurulmasına karar verilmişti.



Maden ocağında bu 6 ay sonrasında da eksiklikler giderilmediği takdirde üretim yapılamayacak.







Bursa Valisi Şahabettin Harput, Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin müfettişlerce hazırlanan ön rapora göre, ocakta havalandırmanın ve gaz ölçüm cihazlarının yetersiz olduğu ve dinamit ateşlemede bazı yanlışlıkların yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.



Harput, düzenlediği basın toplantısında, Bükköy Madencilik'e ait ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 19 işçiye Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diledi.



Göçükle ilgili yapılan incelemelerin sürdüğünü ifade eden Harput, ilk planda kazanın meydana gelmesinde kusurlu görülen işletmenin genel müdürü Fahrettin Çolpan, işletme müdürü Hayrettin Çelik ve ocak şefi Bayram Erdoğan'ın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını, zanlıların sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini belirtti.



Harput, müfettişlerin yaptıkları ön incelemelerde ocakta havalandırmanın yetersiz olduğunun belirlendiğini dile getirerek, "Gaz ölçüm sistemlerindeki yetersizliğinin, dinamit ateşlemede meydana gelen bazı yanlışlıkların ve ocakta bir kısım yanlışlıkların, eksikliklerin olduğu müfettişlerin yaptığı ön tespitlerle de ortaya çıkmıştır. Bu hususlar önümüzdeki günlerde ayrıntılı olarak gerek savcılığın gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının bilirkişi raporlarıyla ayrıntılı olarak duyurulacaktır" dedi.



Mevcut problemler nedeniyle ocağın faaliyetinin durdurulduğunu anımsatan Harput, işçi ailelerinin sıkıntılarının giderilmesi amacıyla Başbakanlığın gönderdiği 100 bin TL'ye ek olarak, bazı hayırseverlerin de katkılarıyla Bursa Valiliği olarak da 100 bin TL yardım yapacaklarını bildirdi.



Harput, toplam 200 bin TL'lik yardımın kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine verileceğini belirterek, "Bu vatandaşlarımızın, hepsi iş kazası sonucu hayatlarını kaybetmeleri dolayısıyla emeklilik hakları vardır. Emeklilik haklarından da istifade edecekler. Bunun dışında iş yerinde var olan diğer sosyal haklarının neler olduğu ve ne oranda ödeneceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından takip ediliyor" diye konuştu.



Vali Harput, Bükköy Madencilik AŞ'nin sahibi olarak Nurettin Ercan olarak görüldüğünü, ancak şu anda madenciliğin işletmesinin gözaltına alınan kişilerin üzerinde bulunduğunu dile getirerek, "Madencilik Yasası'nda ruhsatı alan kişi daha sonra, işletmede başkalarıyla ortaklık yapabilir. Devredebilir. Ancak bu insanların yasal sorumluluğunu değiştirmez. Şu anda ocakla ilgili resmi yetkili ve sorumlu konumunda bulunan bu 3 kişiyle alakalı böyle bir işlem yapılmış. Diğerleriyle alakalı bir işlem yapılmamıştır ya da yapılmayacaktır gibi bir şey söylememiz de söz konusu değildir" dedi.