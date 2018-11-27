Griye boyanan Çorlu Deresi'nden numune alındı

Trakya'da kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiği Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde dün gri renkte akmaya başladı. Tekirdağ Çevre İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, kirliliği ile yeniden gündeme gelen Çorlu Deresi'nde inceleme yaparak, numuneler aldı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte derede incelemede bulunduk. Ekipler numune aldılar. Şu an dere normal akıyor" dedi.

Derede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Çorlu Deresi'nde renk değişimi meydana geldiği yönünde ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Albayrak, "Bugün denetim ekibi arkadaşlarımız derede numune alma çalışması yaptı. Dere boyunca bulunan fabrikalarda denetimlerimiz devam edeceğiz. Sabah aldığımız numunelerde parametrelerde bir kirliliğe rastlanılmadı. Anlık bir kirliliğin geldiğini düşünüyoruz. Suyun renginde herhangi standartları aşan bir durumun olmadığını gördük. Olayla ilgili dere boyunca ekiplerimiz çalışmalarını sıklaştıracak. Anlık bir kirliliğini düşünüyoruz. Nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi yok. Laboratuvar sonuçları çıktıktan sonra sizlerla paylaşacağız" dedi.

Çorlu Deresi geçen ay da kimyasallar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü

Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etti. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dereyi kirlettiği tespit edilen tesise 58 bin lira ceza kesildi. İl Müdürü Ömer Albayrak, "O işletmeye idari işlem uygulandı. Bazı analizler devam ediyor. Para cezası uygulandı" dedi.