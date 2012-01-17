Gripten korunmanın basit ve etkili yolları



T24 - Havanın soğumasıyla, soğuk algınlığı ve grip şikâyetleri de arttı. Ancak basit birkaç önlemle, hastalıktan korunmak zor değil. Memorial Şişli Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzman Dr. Özgür Mollaoğlu, artan grip vakalarına karşı uyararak önemli bilgiler verdi.





Radikal gazetesinden Mine Tuduk'un haberine şöyle: Dr. Özgür Mollaoğlu, “Bir kış hastalığı olan grip, en sık ocak ve şubat aylarında zirve yapıyor. Hastalığı kolay atlatmak için uygulanacak tedavi kadar, hastalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak önlemler almak gerek. Hastalık belirtilerini göstermeden tedbir almakta fayda var” dedi.



Grip aşısının, bir önceki sezonda etken olan virüsleri içermesi bakımından yeni sezondaki virüslerle koruyuculuğunun daha da arttığına dikkat çeken Mollaoğlu şu bilgileri verdi:



“Virüsler yapılarında küçük değişiklikler gösterdiğinden bazen kalıcı bağışıklık oluşamıyor. Bu yüzden aynı sezonda üst üste grip ya da soğuk algınlığı yaşanabiliyor. Ama şunu unutmamak gerek, grip olmamak için en etkin mücadele aşıdır.



Aşı genellikle eylül-ekim aylarında uygulanmalı. Ancak daha sonraki aylarda da uygulanabilir. Aşının koruyuculuğu birinci haftadan başlar ve bir ayda en etkin hale gelir.”

Özellikle kronik hastalığı olanları uyaran Dr. Mollaoğlu, “Grip özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar

65 yaş ve üzeri kişiler, gebe ve kronik hastalığı olanlarda tedbir alınmazsa daha ağır seyredebilir. Astım kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalarının altta yatan hastalıklarının seyri kötüleşebilir. İstirahat etmek hastalığın daha hızlı iyileşmesini sağlar” diye konuştu.

Antibiyotik ve vitamin kurtarıcı değil, bol bol sıvı alın

Tedavi sırasında sıvı alımı arttırılmalı.

Sigara dumanından korunmalı.

Serum fizyolojik ile burun temizlenmeli.

Hafif ateş varsa ağrı kesici ve ateş düşürücü analjezik ilaçlar alınabilir.

Viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanılması bakterilerde direnç gelişimine yol açar. Bu yüzden antibiyotik sadece doktor önerisi ile kullanılmalı.

Vitamin C kullanımı hastalığın sıklığını önlemez, semptomları azaltmaz. Hatta uzun süre yüksek doz kullanımın bazı yan etkileri olabilir; örneğin ishal gibi durumlara yol açabilir.

Gripten korunmada basit ama etkili kurallar

Eller sık sık yıkanmalı.

Havalandırması iyi olmayan yerlerden uzak durulmalı.

Mevsime uygun giyinmeli. Kalın bir kat değil, ince ince birkaç kat giyinmek daha koruyucu.

Her yıl düzenli olarak eylül-ekim aylarında grip aşısı yaptırılmalı.

Salgınlardan korunmak için kalabalık ortamlara girmekten kaçınılmalı.

Kalem, kitap, bilgisayar ve bardak gibi özel eşyalar ortak kullanılmamalı.

Mendiller tek kullanımlık olarak tüketilmeli.

Bol miktarda meyve, sebze ve su tüketilmeli.

Düzenli uyunmalı.





