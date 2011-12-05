Gripten korunmak için önleminizi alın!

T24 - Uzmanlar, gripten korunmanın en etkili yolunun kişisel hijyen alışkanlıklarına uymak, yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu söylüyor.











Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklığının iyice düştüğünü, hava kirliliğinin arttığını, bunun da insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesine neden olduğunu belirtti.



İnsanların okul, hastane, metro, otobüs gibi toplu yaşam alan ve araçlarında daha çok bulunduğunu ifade eden Topbaş, ''İnsanların birbirleriyle daha yakın olmak zorunda kaldıkları bu tür ortamlar solunum sistemiyle bulaşan hastalıkları tetikliyor'' dedi.



ntvmsnbc'nin haberine göre Prof. Dr. Topbaş, solunum sistemiyle bulaşan hastalıkların başında soğuk algınlığı, grip ve nezlenin geldiğini belirterek, ''Bu tür hastalıklar vücutta kırgınlık, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlıkla birlikte şiddetli baş ağrısı yapıyor. Ayrıca vücut ısısının 38.5 derecenin üzerinde olması, kas ve eklem ağrıları da bu tür hastalıkların ortak belirtisi. İnsanlar bu belirtilerden biri veya birkaçını yaşıyorsa hekime başvurmalı'' diye konuştu.

Kalabalık ortamlara dikkat



Gripten korunmanın en etkili yolunun kişisel hijyen alışkanlıklarına uymak, yeterli ve dengeli beslenmek olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Topbaş, şunları kaydetti: ''Koruyucu hekimlik uygulamalarını çok önemsiyoruz. Bir hastalık olmadan önce onunla savaşmak hem zaman hem de maddi kaybı önleme noktasında önemli. Kışın insanların çok fazla bir arada bulunması, temizlik konusunda daha hassas davranılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu sadece grip değil tüm hastalıklar için de çok önemli. Ellerin, yüzün gün içerisinde sıkça yıkanması, diş temizliğinin yapılması, birden fazla kişi tarafından kullanılan malzemelerin sık sık kontrol edilerek temizlenmesi sağlık açısından önemsememiz gereken davranışlar.''



Prof. Dr. Topbaş, herkesin kişisel temizliği ile yapabildiği ölçüde çevre temizliğini gerçekleştirmesi durumunda birçok hastalığın önlenebileceğini belirterek, özellikle soğuk algınlığı, grip ve nezle olan kişilerin kalabalık ortama girmemesinin hastalığın bulaşmasını önleyeceğini ifade etti.



Topbaş, ''Bol sıvı alımına dikkat edilmesi, sigara alışkanlığı ile mücadele etmemiz gerekir. Ayrıca hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde soğuk algınlığı riski ve buna bağlı olarak ağır seyretme riski artacaktır. Hava kirliliği nedeniyle nefes alma sorunları yaşanabilir. Bu konuda dikkatli olunmalı'' dedi.



