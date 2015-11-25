Griple mücadelede yeni yöntem: Islak çorap giyin

Hastalıkları kontrol ve önleme merkezinin (CDC ) raporuna göre insanların soğuk algınlığı ve gribe en çok yakalandığı dönem Aralık ve Mart ayları arası. Grip aşısı yaptırmak gibi önlemler alsak da neredeyse hepimiz bu kış gribe yakalanacağız. Neyse ki gribe yakalanınca yapacak birçok alternatif çare var.

Vücuttaki kan dolaşımını arttırmanın çok basit yolları bulunuyor. Kan dolaşımı artınca soğuğa karşı direnç artıyor ve iyileşme daha da hızlanıyor. Bol bol dinlenmenin ve bol sıvı içmenin gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya yatağa ıslak çorapla girmenin mucize etkisinden haberiniz var mıydı? İşte griple başa çıkmanın ve en kısa sürede iyileşmenin yolları:

Burnu tuzlu su ile temizleyin

Burna tuzlu su çekip, yıkamak burun tıkanıklığının hafifletilmesi ve bakterilerle savaşta en etkili ve basit yollardan biri. WebMD’ye göre 1/4 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı karbonat çeyrek litre ılık suya karıştırılmalı. Daha sonra bu karışımı ucu delik bir kap yardımıyla burnun içine çekin. Sağ burun deliğine uyguluyorsanız, sol burun deliğinizi kapatın. Sonra karışımın burnunuzdan boşalmasını bekleyin. Her burun deliği için iki-üç kez tekrarlayın.