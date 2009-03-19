Grip salgını gelmeden önleminizi alın

Avrupa ve Asya üzerinden gelen virüsler Türkiye’de birleşince geçtiğimiz hafta grip vakaları patladı.



Son beş yıldır ilk kez mart ayında grip salgını görüldüğünü açıklayan uzmanlar, “Bu yıl grip mayıs başına kadar etkili olabilir” diyor.



Özellikle çocukları etkisi altına alan, tedavi edilmediğinde zatürreeye dönüşebilen griple ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pediatrik Alerji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reha Cengizlier Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:



Gribin belirtileri nedir?



Belirtiler arasında kırgınlık, halsizlik, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, kendini kötü hissetme ve iştahsızlığın yanı sıra öksürük de görülür. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir sürede iyileşebilen bir hastalıktır.



T edavisi nasıl yapılır?



Vücudun bu mikroplarla daha iyi savaşabilmesini sağlayacak destek tedaviler uyguluyoruz. Bunlar ağrı kesici, ateş düşürücü, burun açıcı ilaçlar ve vitaminlerdir. Ancak her enfeksiyonda vitamin almak çok doğru bir tedavi değildir.



Doğal yollarla taze meyve ve sebzelerden alınan vitaminlerin bu hastalığın tedavisine çok büyük katkısı vardır. Sebze ve meyve suyunun yanı sıra normal su ve sulu içecekler yine bu hastalığa karşı vücut direncini artırıp tedaviyi kolaylaştırıcı etki sağlıyor.



Bolca sıvı almak, dinlenmek ve bitkisel çaylar içmek destekleyici tedavi olarak iyi gelecektir.



Hangi durumda doktora başvurmak gerekiyor?



Grip tablosunun uzun sürmesi durumunda şiddetli baş ağrısı, ateş, kusmalar ve aşırı öksürük gibi sizin grip zannettiğiniz, ama altında bir başka hastalık yatabilecek şikâyetler olduğunda bir doktora gidilmeli.

