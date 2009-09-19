Grip paketinden ceset torbası çıktı

Kanada'da yerli topluluklara “domuz gribine önlem kiti” adıyla gönderilen paketlerin içinden ceset torbaları çıkması bölgede yaşayanları dehşete düşürdü.



Kanada’nın Manitoba eyaletinde bulunan yerliler, birkaç ay önce kendilerini vuran A(H1N1) virüs salgınından büyük zarar görmüşlerdi. Bunun üzerine yerliler, yakında gelmesi beklenen ikinci dalgaya önlem olarak yetkililerden tıbbi destek talep etti. Kanadalı sağlık görevlileri bu talebe olumlu yanıt verdi fakat yetkililerin gönderdiği “önlem kiti”nden çıkan ceset torbaları yerlileri şaşkına çevirdi. Wasagamack kabilesi lideri Jerry Knott yaptığı açıklamada, “yakın zamanda gelmesi beklenen salgına hazırlanabilmek için ilaç, dezenfektan gibi önleyici malzemeler talep ettiklerini fakat ceset torbası geldiğini görünce şoke olduklarını” ifade etti.

