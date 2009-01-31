Grip olan direksiyona oturmasın!

Grip olan bir kişinin araba kullanmasının, iki kadeh alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek kadar tehlikeli olduğu bildirildi.



Daily Telegraph’da yayımlanan habere göre, İngiltere’de simulatör kullanılarak yapılan araştırma, ağır soğuk algınlığı veya grip geçirirken araba kullananların tepki gösterme yeteneğinin, sağlıklı sürücülere oranla yüzde 10 daha az olduğu belirlendi.



Bu durumun, saatte 60 kilometre hızla giden bir hasta sürücünün fren yapmadan önce fazladan 2 metre daha gitmesine yol açtığı gözlendi. Araştırmada, gripliyken sürücülerin yoldaki tehlikeleri de daha az algıladıkları belirtildi.



Kraliyet Kazaların Önlenmesi Derneğinden Jo Stagg, “Seyahatinizi yapabilecek kadar iyi değilseniz hem kendinizi hem de diğer insanları riske atıyor olabilirsiniz. Hastalığın tepkileri yavaşlatarak, gözlem ve doğru karar verme yeteneğini azaltarak, sürüş yeteneğini zayıflattığını biliyoruz” dedi.



Stagg, bazı grip ilaçlarının uyku getirdiğini hatırlatarak, sürücülere bu konuda da uyarıda bulundu.



Avustralya Bilimler Akademisinin deneyleri de iki kadeh alkolün tepki gösterme süresini yüzde 10 azalttığını saptamıştı.



