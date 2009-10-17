Grip olan çocuğu okula göndermeyin!

Ankara’da bir ilköğretim okulundaki domuz gribi vakası sayısı 26’ya yükselirken Sağlık Bakanlığı uyardı: Grip çocuğu okula göndermeyin!



Bilkent University Preparatory School (BUPS) İlköğretim Okulu’ndaki domuz gribi vakası sayısı 16’dan 26'ya çıktı.



Bu vakalardan 21'inin öğrenci, 4'ünün veli ve 1'inin ise öğretmen olduğu açıklandı



Son vakalarla birlikte Türkiye'de H1N1 virüsü taşıyanların sayısı 518'e yükseldi.



Tatil uzatılabilir



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Buzgan, dün yaptığı açıklamada söz konusu okulda Salı günü sona erecek tatilin uzatılmayacağını açıklamıştı.



Ancak vaka sayısındaki son artışla birlikte tatilin uzatılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.



Kişilerle teması önleyin



Sağlık Bakanlığı domuz gribinden korunmada alınması gereken önlemlerle ilgili şu bilgileri verdi:



''Ailelere, grip belirtileri olan çocuklarını okula, dershaneye, kreş veya bakımevine göndermemeleri önerilmektedir. Bu durumda olan çocukların evlerinde kalmaları, dinlenmeleri ve mümkün olduğunca diğer kişilerle temas etmemeleri önemlidir.