Grip aşısı yaptırın, kalp krizi riskiniz azalsın

Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı uyarısı

Havalar soğudu, gribe dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor, grip aşısının kalbi koruyucu etkisinin olduğunu söyledi. Kalp rahatsızlığı yaşayan kişilerin krizden korunmak için en önemli araçlardan birisinin grip aşısı olduğunu vurgulayan Dr. Zor, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Tıpta ateroskleroz olarak adlandırılan damar sertliği süreci iltihabi bir durumdur. Damar sertliği başlangıcı olan hastaların damarlarını mikroskobik olarak incelediğimizde bağışıklık sistem hücrelerinin buradaki plaklar içinde biriktiğini görüyoruz. Grip gibi sistemik hastalıklar ortaya çıktığında ise buradaki hücreler daha aktif hale geliyor. Bu da, içerisinde yoğun miktarda kolestrol bulunan plaklarda yırtılmalara yol açarak pıhtılaşmayı tetikliyor. Grip geçirdikten sonra vefat eden kişiler üzerinde yapılan otopsi çalışmaları sürecin bu şekilde işlediğini gösteriyor."Dr. Zor, Amerika'daki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CBC) koroner arter hastalığı olan, damar tıkanıklığı sürecini yaşayan, by-pass olmuş, stent uygulanmış ya da balonla damarları açılmış hastalara ve kalp yetersizliği gelişmiş olan bireylere grip aşısını önerildiğini hatırlattı. Kalp sorunu yaşayanların, gribe yakalanma açısından daha fazla risk taşımadığını kaydeden Dr. Zor, "Ancak kalp yetersizliği olan hastalarda grip ataklarından sonra daha ciddi solunum yolları enfeksiyonlarının oluştuğunu ve zatürrelerin de arttığı biliniyor. Grip aşısı bunlara karşı da bir koruma sağlıyor." diye konuştu.Rakamsal verilerin de grip aşısının kalp hastalıklarına olan faydasını desteklediğini belirten Zor, bir yıl içerisinde erişkin bireylerin yüzde 10'u ya da yüzde 20'sinde grip hastalığının görüldüğünü ifade etti. Koroner arter hastalığı olan bireylerde aşılanma oranının yüzde 30'lar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Zor, şu bilgileri verdi: "Herhangi bir kalp krizi, planlanmış bir anjiyoplasti stent işlemi için hastaneye yatan hastalara aşı yapıldığı takdirde, özellikle grip mevsiminde bu hastalardaki ölüm ya da yeniden kalp krizi geçirme oranları yaklaşık yüzde 50 oranında azalıyor. Aşılanmayan bireylerde herhangi bir kalp krizi tekrar geçirme ya da ölüm oranı yaklaşık olarak yüzde 23'ler civarında saptanırken, aşılanmış bireylerde bu rakamın yüzde 11'e düştüğü görülüyor. Grip aşısının daha önce kalple ilgili herhangi bir sorun yaşamayanlarda kalp krizini önlediğine dair herhangi bir veri ise bulunmuyor."Grip ataklarının aylara göre dağılımına bakıldığında da atakların büyük bir kısmının şubat döneminde yoğunlaştığını dile getiren Zor, şöyle devam etti: "Ancak sıcaklık ortalamalarının mevsim nomallerinin üzerinde seyretmeye başlamasına bağlı olarak bu sürenin ilkbahara kadar uzadığı görülüyor. Aşılama için ekim sonu ve kasım başı dönemler öneriliyor. Bununla birlikte grip atağına yakalanmamış bir kimse sonbahar ve kış sezonu boyunca grip aşısı yaptırabilir. Grip aşısı, kalp hastaları açısından riskli bir aşı değil. Bu nedenle hastanın, aşı olmadan önce hekime danışması gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Hastalar, ekim ayından itibaren aşılarını yaptırabilirler."