Grip aşılarına H1N1 'aşılanacak'

T24 - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İlerleyen yıllarda mevsimsel grip olan 'H3N2' yerine 'H1N1' virüsü kendini gösterecek. Bu nedenle, bundan sonra mevsimsel grip aşılarının içeriğinde H1N1 de olacak" dedi.



Halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsünün, dünyada ilk kez Meksika'da ortaya çıktığı ve domuzlarda görüldüğü için de böyle isimlendirildiğini belirten Ceyhan, dünyada her 30-40 yılda bir, grip salgını yaşandığı ve salgınlara da o zamana kadar görülmemiş yeni bir virüsün neden olduğuna işaret etti. Ceyhan, şu an dünya genelinde salgına yol açan H1N1 virüsünün de, henüz insanların bağışıklık sistemince tanınmadığı için ağır seyredebilen hastalığa yol açtığını anlattı.



1889'da "Rus gribi", 1900'da "Eski Hong Kong gribi" ve 1918'de "İspanyol gribi" adıyla büyük salgınlar yaşandığını, İspanyol gribi salgınından 5 ay içerisinde dünyada yaklaşık 100 milyon kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ceyhan, domuz gribine bağlı ölüm riskinin binde 1 olduğunu kaydetti. Ceyhan, H1N1 virüsünün, insanların bağışıklık sistemince kabul edilmesiyle birlikte her yıl görülen "mevsimsel grip"e dönüşeceğinin altını çizdi.



H1N1 hızlı yayılıyor



H1N1 virüsünü, "çok öldürücü olmayıp, hızlı yayılma özelliği taşıdığı için riskli" diye tanımlayan Prof. Dr. Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 30 Ekim 2009 tarihli verilerine göre, hastalığın şu an soğuk havanın görüldüğü kuzey yarım kürede etkili olduğunu belirtti.



Ceyhan, H1N1 virüsünün, "mevsimsel grip" olarak adlandırılan gribin yerine geçtiğine dikkat çeken Ceyhan, şunları söyledi:



"Bu yüzden artık hastanelerde domuz gribi testi yapılmıyor, tüm grip tanısı için H1N1 geçerli kabul ediliyor. Artık görülen griplerin tamamına yakını H1N1. İlerleyen yıllarda da artık mevsimsel grip olan H3N2 yerine H1N1 virüsü kendini gösterecektir. Onun için bundan sonraki yıllarda mevsimsel grip aşılarının içeriğinde H1N1 de olacaktır. Eğer, yetişseydi, bu yıl için hazırlanan mevsimsel grip aşılarının içine konulurdu. Fakat, yetişmediği için ayrı aşı uygulaması yapıldı."



Türkiye'de erken başladı



Ceyhan, H1N1 virüsüne karşı, özellikle çocuklar ile genç yetişkinlerin risk altında bulunduğunu vurgulayarak, 65 yaş üstündekilerin büyük çoğunluğunun, daha önceki büyük grip salgınlarındaki virüsler ya da benzerleriyle karşılaştıkları için, hastalıklarının ağır seyretmediğini bildirdi.



Pandemik A salgınının, "Türkiye'de beklenenden daha erken başladığını", bunun da endişe verici olabileceğinin altını çizen Ceyhan, Sağlık Bakanlığınca belirtilen ve risk grubu içinde yer alanların aşı yaptırması gerektiğini anlattı.



Ceyhan, aşıya yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söylerken, tartışmalara yol açan katkı maddeleri "civa", "adjuvan" ve "skuaren"in aşılarda bulunmasına bağlı ciddi bir yan etki kaydedilmediğini bildirdi. Aşılarda asıl yan etkiyi antijenin oluşturduğunu ifade eden Ceyhan, "H1N1'e bağlı ölüm riski şu an için binde 1'dir. Tartışılan skuarene bağlı yan etki olasılığı ise yüz binde 0,3'tür" diye konuştu.