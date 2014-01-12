Grip 22 can aldı

ABD’de Ekim ayından sonra etkili olmaya başlayan grip salgınınd 22 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 35 eyalette baş gösteren olan salgının özellikle Şubat ayında etkisini artırması tahmin ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ekimden itibaren 2 bin 700 kişinin grip şikayetinden dolayı hastaneye başvurduğunu belirtti. Şikayetlerin yüzde 50’si ise geçtiğimiz haftada gerçekleşti. Geçen yıl gripten etkilenenlerin 65 yaş grubu olduğunu hatırlatan CDC, bu yılki şikayetlerin ise 18-64 aralığında olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle genç yaştakilerin de gribe karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

North Carolina eyaletinde hayatını kaybeden 21 kişinin 19’nun yetişkin yaşta olduğu açıklandı. California Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktorlarından Ron Chapman, salgının önümüzdeki haftalarda da daha etkili olacağına dikkat çekerek, herkesin grip aşısı olmasını tavsiye etti.