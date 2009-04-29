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Dünya

Gribin Meksika'ya maliyeti 57 milyon dolar

29 Nisan 2009 03:44

Meksika'da 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan domuz gribinin, başkent Mexico City'deki günlük maliyetinin 57 milyon dolardan fazla olduğu açıklandı.

Mexico City Ticaret Odası yetkililerinden Arturo Mendicuti, sinema salonları, gece kulüpleri ve müzelerin kapatılmasına, hemen hemen tüm sosyal faaliyetlerin sona erdirilmesine neden olan ve ülke turizmine büyük bir darbe indiren domuz gribinin, kentin günde en az 57 milyon dolar kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Devletin, başkentteki turizm hizmetlerinden elde ettiği gelirin yüzde 36 civarında düştüğünü ifade eden Mendicuti, istatistiklerin, restoranların kapatılma kararından önce yapılmış olmasına dikkati çekti.

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