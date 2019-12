Gribin işe maliyeti yılda 15 milyar dolar

Grip sebebiyle iş gücü kaybı ortalama 5 gün. Bu da dünya genelinde yılda 15 milyar dolar kayıp demek.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, grip nedeniyle oluşan iş günü kaybının 1,5 ila 4,9 gün arasında değiştiğini, kayıpların toplum açısından büyük maliyetler yarattığını duyurdu. Son 15 yılda en fazla küçük çocuklarda etkili olan mevsimsel grip, artık ciddi biçimde çalışan yetişkinler üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor ve iş gücü kayıplarına neden oluyor.



Performans düşüyor



Grip sebebiyle iş gücü kaybı yaklaşık 5 güne çıkarken, gribin maliyetinin yılda 15 milyar dolara kadar yükseldiği belirlendi. Gribin soğuk algınlığından farklı olarak tüm vücudu halsiz bırakan etkileri nedeniyle bu mevsimlerde iş gücü kayıplarında yüksek oranda artış gözleniyor. Özellikle iş yerlerinde gribal enfeksiyonlara karşı mücadele etmek ve salgın öncesinde gerekli tedbirleri almak hayati önem taşıyor. Gribin 3-4 günlük akut dönemini atlattıktan sonra işe dönen çalışanların performansı yüzde 80 düşüyor, tam olarak iyileşmeleri ise 1-2 haftayı buluyor. Grip olan çocuklara bakmak için işe gelmeyenlerin iş günü kayıpları da 1 haftaya kadar çıkıyor.



İşe gelmeme artıyor



Bağımsız sağlık araştırma şirketlerinden İngiliz The Cochrane Collaboration'un araştırmalarına göre grip teşhisinin laboratuvar sonuçları ile desteklendiği durumlarda her bir vaka için kayıp iş günü sayısının ortalamasının 1.5 ila 4.9 arasında değiştiği gözlendi. Doktorun koyduğu grip teşhisini takip eden günlerde iş günü kayıpları 3.7 ila 5.9 gün arasında değişirken hastanın teşhisini kendisinin koyduğu vakalarda ise iş günü kaybı ortalama 1 gün ila 4.3 gün...



1 hastaya 68 Euro harcanıyor



İngiltere'de ortalama olarak yılda 400 bin kişi grip sebebiyle hekimlere başvurmaktadır. Her kış mevsiminde yaklaşık 11 bin yaşlı kişi hastaneye yatmakta ve bunun maliyeti 22 milyon Euro’ya geçmektedir. Kaybedilen iş günü sayısı toplamı ise 6 milyon iş günü olarak belirlenmiştir.

ABD, Fransa ve Almanya'da dolaylı giderlere (işe gidememekten kaynaklanan iş ve üretim kaybı) bağlı ekonomik kayıpların doğrudan maliyet giderlerinin (hastane giderleri ve diğer sağlık masrafları) yol açtığı ekonomik kayıptan 5-10 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Fransa'da grip tanısı konmuş 313 kişi ile yapılan bir çalışmada ortalama 4-8 gün süren hastalıktan dolayı kaybedilen iş günü sayısının 0.3- 4.0 olduğu saptanmıştır. Bu ülkede 2001-2002 yıllarında bir grip hastasına ortalama 28-68 euro harcandığı belirlenmiştir.

ABD'de, 1995'te gribal enfeksiyona bağlı olarak 79 milyon iş günü kaybedilmiştir,



İşveren tedbir almalı



Prof. Dr. Selim Badur, 'Gripten korunmanın ve aynı zamanda grip tedavisinin birçok etkili yöntemi vardır, gribin toplum üzerindeki ekonomik yükünü azaltmak için bu yöntemlerden faydalanılmalıdır. Özellikle toplu grip salgını ihtimalinin bulunduğu iş yerlerinde gerekli önlemleri almak iş yeri sahibinin sorumluluğu olmalıdır. Bu bilinçle hareket etmek iş yerlerindeki bu kayıpları da minimuma indirebilir' diye konuştu.