'Gribi geçirenin aşı omasına gerek yok'

Sağlık Bakanı Rcep Akdağ, domuz gribi aşısı ve salgınıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çocuğunun da domuz gribi olduğunu ve hastalığı atlattığını söyleyen Akdağ, "Hastalığı geçirenin aşı olmasına gerek yok" diye konuştu.



Akdağ'ın açıklamaları şöyleydi: Eğitime ara vermeler bölgesel olarak devam ediyor. Buna karar verecek kişi saygın bilim kurumlarımızdır. Tedbir olarak Kurban bayramı tatili uzayabilir mi? İhtiyaç duyulursa olabilir.



Ukrayna'da hastalık çok hızlı yayıldı. Başından beri niye bu kadar işi sıkı tuttuğumuz tersinden Ukrayna örneğinden çok iyi okunabilir.



Sağlık çalışanlarından yarılardan fazlası aşılandı diyebilirim. Hacı adaylarının da büyük bölümü aşılandı.



Hastalık riski taşıyanların hastalanması diğer insanlara göre daha kolay.



Aralık ayında okul çağındaki çocuklar aşılanacak. Hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının başka bir rahatsızlığı yoktu.



Ben aşıların ne olduğunu yi bilirim. Ancak Sağlık Bakanı olarak bu kararı ben almadım. Bu kararlar bilim adamlarımız tarafından alınmıştır.



4 ve 24 yaşlarındaki çocuklarım hastalığı geçirdi. Çocuğumu aşılatmaya fırsat bulamadan hastalandı. Benim ailemin diğer fertleri de Türk vatandaşları ne zaman aşılanırsa o zaman aşılanabilir ler. Aşı sırası kendilerine gelinceye kadar hastalanmazlarsa elbette aşılanacaklar. Kalabalık ailelerde ve okkula giden birey sayısı fazla olan ailelerde hastalığın görülme oranı yüksek. Biz de böyle bir aileyiz.



Hastalığın Aralık ve Ocak'ta zirveye ulaşması bekleniyor. Nisan ayında azalması yönünde beklenti var.



Hastalığı geçirenlerin aşılanmasına gerek yok elbette. Grip benzeri hastalık geçirenler de isterlerse aşılanabilir. Öğrencilerin nerede aşılanacağı henüz net değil.



Bireysel tercihlere her zaman saygı duyulur. Ben aşı yaptırmayacağım diyene zorla aşı yaptırmayız. Risk grubundaki birine de ben aşı yaptırtmam demek doğru olmayacaktır.