Gribe yakalanmamak için evi iyi havalandırın

İnsanı halsiz bırakan grip hamilelikte daha da zor geçiyor. Uzmanlar; evi iyice havalandırmanın önemine dikkat çekiyor.



Kadınların, hamilelik döneminde kendilerine her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü Op. Dr. Seval Taşdemir Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, gebelikte soğuk algınlığı ve gribin daha hafif atlatılması için destek tedavilerin uygulanması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulunuyor:



* Her iki hastalıkta da ikinci bir bakteriyel enfeksiyon olmadığı sürece antibiyotik kullanılmamalı.

* Salgın dönemlerinde kapalı yerlerde fazla kalmamak ve elleri sık sık yıkamak koruyucu olur.

* En kaliteli destek tedavisi istirahattır. Yatarken başı yukarıda tutmak, iki ya da daha fazla sayıda yastık ile yatmak geniz akıntısının vereceği rahatsızlığı azaltır.

* Bulunulan ortamın yeteri kadar sıcak olmasına ve iyi havalandırılmasına önem verin. Havanın kurumasını engelleyerek, nemli olmasına özen gösterin.

* Yeteri kadar sıvı alımı, hamilelik döneminde son derece önemlidir. Özellikle hastalık döneminde bol su ve taze sıkılmış meyve suları tüketin.

* İştahsızlık olması durumunda, enerji ihtiyacını gidermek için karbonhidrat açısından zengin diyetleri uygulayın.

* Boğaz ağrısını gidermek için pastil kullanılabilir. Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu spreylerinden faydalanabilirsiniz.

