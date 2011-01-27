-GRİ PASAPORT ALABİLECEK GAZETECİLER ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Gazetecilere hizmet damgalı (gri) pasaport verilmesine yönelik düzenlemeden, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıkları yurt dışında takip eden gazeteciler, diplomasi muhabirleri ve çeşitli toplantılar için yurt dışına davet edilen basın kartı sahibi basın mensupları yararlanabilecek. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın basın toplantısıyla açıkladığı, basın kartı sahibi gazetecilere hizmet damgalı (gri) pasaport verilmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Uygulamayla yaygın ve yerel medyada çalışan, basın kartı sahibi gazetecilerin, Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı ve kamu diplomasisi çalışmaları nedeniyle taşıdıkları önem dolayısıyla görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri amaçlanıyor. Uygulama, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıkları yurt dışında takip eden gazetecileri, diplomasi muhabirlerini ve yurt dışındaki toplantı ve çalışmalara davet edilen yaygın ve yerel medyada çalışan basın kartı sahibi basın mensuplarını kapsayacak. Basın kartı sahibi gazeteciler, gri pasaport ücretini kendileri karşılayacak. 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet damgalı pasaport almak isteyen gazetecilerin yurt dışı görev onayı düzenlenmesi de dahil her türlü iş ve işlemleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Başvuruların ne şekilde ve hangi belgelerle yapılacağı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün www.byegm.gov.tr adresindeki internet sitesinden öğrenilebilecek. -GEÇERLİLİK SÜRESİ EN AZ 6 AY OLACAK- Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarına Verilecek Olan Hizmet Damgalı Pasaportlar İçin Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Yapılacak Başvurulara İlişkin Yönerge de yayımlandı. Buna göre, başvurular şu esaslar çerçevesinde yapılacak: -Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın kartı mensupları, bir dilekçe ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Daire Başkanlığına bizzat müracaat edecek. -Dilekçeye, görevine devam ettiğine dair belge, basın kartının aslı ve önlü arkalı fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi, daha önce alınan pasaportlar, görev bitiminde pasaportun muhafazası için genel müdürlüğe teslim edileceğine ilişkin taahhütname ve yurt dışı göreve ilişkin her türlü bilgi ve belge de eklenecek. -Müracaatla ilgili işlemler yapıldıktan sonra yurt dışına görevli gidecek basın mensuplarının görev onayları, uygun görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek. -Görev onayları alınan basın mensuplarınca doldurulacak pasaport talep formu, yetkili amir tarafından onaylanarak ilgili mercilere intikal ettirilecek. -Basın mensupları, hizmet damgalı pasaportlarını, görevle ilgili seyahatini tamamladıktan sonra en az 1 hafta içinde muhafaza edilmek üzere Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne teslim edecek. -Pasaport, bir sonraki seyahatte tekrar Genel Müdürlüğe müracaat edilerek alınabilecek.