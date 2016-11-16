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Spor

Gri eşofmanlı kaleci Kiraly veda etti!

Macar kaleci Gabor Kiraly, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu unvanına sahip

16 Kasım 2016 15:39

Macaristan Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Gabor Kiraly, milli takım kariyerini yaptığı jübile ile sonlandırdı.

Macaristan Milli Takımı'nda 1998'den bu yana 108 maça çıkarak milli formayı en çok giyen oyuncu konumunda olan Kiraly, milli takım kalesini son kez İsveç'e karşı hazırlık maçında korudu. 27 dakika oyunda kalan Kiraly'in kalesini gole kapatırken, Macaristan, 29 ve 66. dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.

Hertha Berlin'in yanı sıra İngiltere'nin Crystal Palace, West Ham United, Aston Villa, Burnley ve Fulham takımlarında oynayan 40 yaşındaki Kiraly, geçen seneden beri ülkesinin Szombathely Haladas ekibinde forma giyiyor.

Karşılaşmalarda giydiği gri renkli eşofman altıyla bilinen Gabor Kiraly, bu yıl Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaparak, turnuva tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının sahibi olmuştu.

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