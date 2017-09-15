Greyderin çarptığı motosikletli öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde, dün greyderin kullandığı motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki Hüseyin Gök, tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında Acıpayam İlçesi\'nin Kelekçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Burak Durakan\'ın kullandığı greyder, anayola çıkan Hüseyin Gök yönetimindeki 20 Y 6956 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Gök, yaklaşık 20 metre ileri savruldu. Ağır yaralanan Gök, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gök, buradaki ilk müdahelenin ardından Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gök, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan gereyder sürücüsü Durakan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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