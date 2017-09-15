T24 LogoT24 Logo
Gündem

Greyderin çarptığı motosikletli öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, dün greyderin kullandığı motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki Hüseyin Gök, tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti

15 Eylül 2017 20:25

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde, dün greyderin kullandığı motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki Hüseyin Gök, tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Kaza dün saat 14.30 sıralarında Acıpayam İlçesi\'nin Kelekçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Burak Durakan\'ın kullandığı greyder, anayola çıkan Hüseyin Gök yönetimindeki 20 Y 6956 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Gök, yaklaşık 20 metre ileri savruldu. Ağır yaralanan Gök, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gök, buradaki ilk müdahelenin ardından Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gök, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan gereyder sürücüsü Durakan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ AcıpayamHüseyin GökKazaAcıpayamKelekçi MahallesiBurak DurakanGökAğırAcil ServisAcıpayam Devlet HastanesiDurumuDenizli Devlet HastanesiYoğunKazanınDurakanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24