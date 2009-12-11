Greve destek veren öğrencilere uzaklaştırma

25 Kasım’daki kamu emekçilerinin iş bırakma eyleminde öğretmenlerine destek için okul önünde mini bir yürüyüş düzenleyen Profilo Anadolu Meslek Lisesi’nden bir grup öğrenciye 3 gün uzaklaştırma cezası verildi.



Eyleme giden memurlara soruşturma açıldığına dair bir bilgi ise kamuoyuna yansımadı. Kamu emekçileri, 25 Kasım’da, “krizin faturasını ödememek ve daha insanca yaşanılabilir bir ücret talebiyle” iş bırakma eylemi yaptı. Lise ve üniversitelerde de öğretmenler ve akademisyenler derslere girmeyerek eyleme destek oldu. Nitekim greve destek verip, çalışmayan kamu görevlilerine bugüne kadar herhangi bir ceza uygulaması verildiği basına yansımadı.



‘Grev hakkınız’



Ancak iş bırakma eylemine kendi çaplarında destek vermek üzere okulun önünde toplananKağıthane Profilo Anadolu Meslek Lisesi’nden bir grup öğrenci“Grev Hakkınız, biz de arkanızdayız” diye slogan atıp yürüyüşe kalkışınca 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Eylem sabahı Meslek Lisesi’nin önünde öğretmenlerine destek vermek amacıyla buluşan 50 kadar öğrenci okulun bulunduğu caddede 200 metrelik “mini bir yürüyüş” organize etti.

Bir gün önceden duyurulan eylem için geceden kartonlar üzerine “Haklısınız Öğretmenim”, “Grev hakkınızı destekliyoruz öğretmenim” yazılı pankartlar da hazırlandı. Öğrenciler, sabah saatlerinde okulun yakınındaki fabrikanın önünde buluştu ve “Haklısınız öğretmenim”, “Grev hakkınız, biz de arkanızdayız” şeklinde sloganlar atarak ilerlemeye başladı. Ancak okul kapısına geldiklerinde karşılarında iş bırakma eylemine katılmayan bazı öğretmenleri bulan öğrenciler, apar topar okulun içine alındı; susturulup, pankartları yırtıldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, birçok öğrencinin aynı gün Çapa’da düzenlenen emekçi yürüyüşüne katıldığı, grev hakkını kullanan öğretmenleriyle birlikte yürüdüğü de öğrenildi.



Okul yönetimi, yaptığı araştırma sonucunda, son sınıf öğrencileri O.A., S.D. ve M.Ç.’nin organizasyondan sorumlu olduklarına karar verdi. Öğrenciler disiplin kuruluna sevk edildi ve 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası almaları önceki gün kesinleşti.



Eğitim - Sen 3 No’lu Şube’nin öğrencilere disiplin cezası verilmemesi konusundaki talepleri ve yürüttüğü uzlaşma çalışmaları da sonuçsuz kaldı.



Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edeceklerini, cezanın böylece kesinleşeceğini anlatan sendika yetkilileri “Önemli olan yılsonu yapılacak disiplin toplantısında cezasının sicillerine işlenip işlenmeyeceği... Memurlar iş bırakıyor sorun olmuyor, öğrencilere ceza veriliyor” dediler.



12 öğrenciye 1 öğretmen



Kağıthane Profilo Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi, 1989’de eğitime açıldı. Fransızca ve İngilizce dillerinde eğitim veren okulda 15 laboratuvar, 6 atölye, 22 derslik bulunuyor, ayrıca 120 yatak kapasiteli öğrenci pansiyonu var. Okulda teknik eğitim veren öğretmenler Fransız Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle Fransa’da eğitim gördü. Tam gün eğitim veren ve başarılı okullar arasında sayılan okulda 12 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor.