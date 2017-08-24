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Grevdeki işçiler gözaltına alındı

Düzce'de grev yapan işçiler, kamyon giriş çıkışlarını engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 23:14

Düzce’de, 25 gündür grevde olan Tekno Maccaferri işçileri, kamyon ve TIR’ların çıkışına engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Birleşik Metal İş Sendikası, yapılanın “grev kırıcılığı” olduğunu belirtti.

Düzce 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tekno Maccaferri fabrikasında, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 20 işçi, 25 gün önce grev yapmaya başladı.

Bugün, fabrika önünde toplanan işçiler, TIR ve kamyon giriş çıkışına izin vermedi. Fabrikaya gelen jandarma ekipleri işçileri fabrikanın kapısından ayrılmaları yönünde uyardı.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ, işçilere “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 73/2 maddesine göre ‘Grev gözcüleri iş yerinde giriş ve çıkışlara neden olamaz. Giren ve çıkan araçları kontrol amaçlı dahi durduramaz’ maddesi var.  Bu madde gereği üstlerimden sizin buradan ayrılmanız yönünde talimat aldım. Aksi halde bana verilen gözaltı görevini yerine getireceğim” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, mal ve makine yüklü TIR ve kamyonların çıkarılmasının suç olduğu belirtildi. Yaşananları “grev kırıcılığı” olarak değerlendiren açıklamada, “Jandarma, işveren talebi ve valilik talimatıyla yasaları ihlâl ederek güç kullanmışlar ve suç işlemişlerdir” denildi.

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