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Dünya

GREVCİ PİLOTLARIN İŞİNE SON HARARE (A.A)

14 Eylül 2010 17:21

-GREVCİ PİLOTLARIN İŞİNE SON HARARE (A.A) - 14.09.2010 - Zimbabve'de devlete ait havayolu şirketi, grev yapan pilotları işten attı. Air Zimbabve'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Kadzura, grev yapan 40 pilotun, verilen sürede işlerine dönmediğini, iş yasası çerçevesinde hepsinin işten atıldığını söyledi. Kadzura, askıya alınan iç ve dış seferler için diğer havayolu şirketleriyle anlaşma planları yapılmakta olduğunu da belirtti.   Havayolu şirketinin 20 aydır ödenek vermediği grev yapan pilotlara, işlerine dönmeleri için hafta sonuna kadar süre tanınmıştı. 

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