Grev ve protestolar nedeniyle Eyfel Kulesi 1 günlüğüne kapatıldı

Fransa'da hükümetin kanunlaştırmak istediği yeni çalışma yasa tasarısını protesto etmek için sendikaların çağrısıyla ülke genelinde grev ve protestolardüzenlendi.

Başkent Paris'teki Bastille Meydanında bir araya gelen göstericiler, İtalya Meydanına kadar yürüyerek tasarıya tepkilerini dile getirdi.

Paris Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gösteriye yaklaşık 15 bin, CGT işçi sendikasının açıklamasında ise yürüyüşe 55 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Paris'teki gösterilerde polisle göstericiler arasında çatışma yaşanmazken, polisin gösteri alanı dışına çıkmaya çalışan bazı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 700 polisin görev yaptığı başkentteki gösterilerde 38 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ülkenin diğer bölgelerinde protestolara yoğun katılım yaşanmadı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Marsilya'daki gösterilere 3 bin kişi katılırken, Nantes'da 2 bin, Bordeaux kentinde ise bin 650 kişi çalışma yasa tasarısını protesto etti.

"Eyfel Kulesi turistlerin ziyaretine bir günlüğüne kapatıldı"

Anadolu Ajansı'ndan Onur Usta'nın haberine göre, tasarıya tepki olarak düzenlenen grevler kapsamında Eyfel Kulesi turistlerin ziyaretine bir günlüğüne kapatıldı. Demiryolu işçilerinin ve havayolu kontrolörlerinin gün yaptığı grev ise ulaşımda herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Tartışmalara neden olan yasa tasarısının onaylanması halinde, günlük azami 10 saatlik çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürülecek, fazla mesailerde daha az ödeme yapılabilecek.



Ülke genelinde 5 Temmuzda tekrar protesto çağrısında bulunan sendikalar ve işçi örgütleri, hükümetin tasarıyı geri çekmesini, aksi halde geri adım atmayacaklarını söylüyor.