Grev cumartesi akşamı sona erecek



Almanya'da hayatı felç eden demiryolları grevinde sürpriz bir açıklama geldi. Frankfurt İş Mahkemesi'nin ikinci kez Makinistler Sendikası (GDL) lehinde karar vermesinin ardından sendika başkanı Claus Weselsky, grevi cumartesi akşamı sona erdireceklerini açıkladı.

Çarşamba öğleden sonra yük trenleriyle başlayan ve perşembe günü yolcu trenlerinin de katıldığı grevin pazartesi günü sabah saat 04:00'e kadar sürmesi planlanmıştı. Pazartesi gününe kadar sürmesi halinde son grev, Deutsche Bahn tarihindeki en uzun grev eylemi olacaktı.

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn, makinistlerin grevini mahkeme yoluyla durdurmak için girişimde bulunmuş, ancak Frankfurt İş Mahkemesi, grevin yasal ve ölçülü olduğuna hükmetmişti.

GDL Başkanı Claus Weselsky, çıkan mahkeme kararının ardından ‘barışma jesti' olarak grevi cumartesi akşam saat 18:00'de sona erdirme kararı aldıklarını bildirdi.