-GREV ALMANYA'DA DA UÇUŞLARI AKSATTI BERLİN (A.A) - 08.12.2010 - Almanya'da Tuifly ve Germania havayolu şirketlerinde çalışan çok sayıda pilotun, çalışma şartlarının düzeltilmesi amacıyla "uyarı grevine" gitmesi sonucunda ülke çapında bazı seferler iptal edildi. Uyarı grevini organize eden Frankfurt kentindeki Cockpit Derneği tarafından yapılan açıklamada, Tuifly pilotları grevinin sona erdiğini, Germania pilotlarının ise yerel saat ile 18.00'e kadar eylemlerini sürdüreceği bildirildi. Tuifly pilotlarının grevi yüzünden Frankfurt havaalanında yaklaşık 300 yolcu beklemek zorunda kalırken, grevin Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Bremen, Düsseldorf, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe-Baden, Köln-Bonn, Leipzig, Memmingen, Münih, Münster-Osnabrück, Nürnberg, Paderborn, Stuttgart ve Zweibrücken havaalanlarında da bazı seferlerin iptal edilmesine ya da gecikmesine yol açtığı belirtildi. Tuifly'ın bir sözcüsü, toplam 11 seferin yapılamadığını ve bu seferleri yapabilmek için yedek uçuş ekipleri aradıklarını söyledi. Germania'nın uyarı grevinin de Berlin-Tegel, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Köln ve Münih havaalanlarında seferleri olumsuz etkilediği kaydedildi.