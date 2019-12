Gretchen Rubin'in Mutluluk Projesi

T24-

New York Times ve amazon.com sitesinde aylardır ilk onda yer alan, çeviri hakları 30’dan fazla dile satılan, çıktığı günden beri bir fenomen haline gelen Mutluluk Projesi April Yayıncılık’dan çıktı.Kitap mutlu olmak için birçok nedeni olan ancak yine de melankoli, güvensizlik, halsizlik ve suçluluk duygularından bir türlü sıyrılamayan Gretchen’in on iki aya yaydığı projesinin bir dökümü niteliğinde. Herşey Gretchen’in bir gün otobüsün bulanık penceresinden dışarıyı izlerken, bir yandan şemsiyesini kapatmaya çalışan, bir yandan kulağında telefon, bebek arabasını idare eden kendi yaşlarında bir kadını görmesiyle başlıyor. “İşte ben,” diye düşünüyor o an Gretchen, “bu benim ve artık böyle olmak istemiyorum.” Görünürde mutlu olmak için her şeye sahip olan ama bir türlü istediği içsel dinginliğe ve mutluluğa kavuşamayan şehir insanı için bir el kitabı niteliğinde olan Mutluluk Projesi Mayıs projesi olarak raflarda yerini aldı.Aslında biliyorsunuz;Mutlu olmak için çoğu şeye sahipsiniz.Hatta kendinizi mutlu bir insan olarak bile tanımlayabilirsiniz.Ancak eksik olan bir şeyler var.Kimseye söylemiyorsunuz belki ama eminsiniz.Adını koyamadığınız bir şeyler eksik.BU YAZ AYNI HAYATINIZA YENİDEN BAŞLAYIN.SİZE 12 AY SÜRECEK BİR PROJE SUNUYORUZ.EKSİK OLANI, FELSEFE, BİLİMSEL ARAŞTIRMA, TARİH, ANALİZ VE HAYAT TECRÜBELERİYLETAMAMLAYARAK GERÇEK MUTLULUĞA ULAŞACAĞINIZ BİRPROJE.