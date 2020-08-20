Greta Thunberg ve genç iklim aktivistleri Merkel'le görüştü: Hükûmetler mücadelede denemeden vazgeçti!

İsveçli Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu genç iklim aktivistleri, iklim kriziyle mücadelede daha sert adımlar talep etmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsveç mahkemesi önünde başlattığı iklim grevleri iki yılı dolduran genç aktivist Thunberg, siyasilerin geçen süre içinde yeterli adım atmadığını savundu. Görüşmeye Thunberg'le birlikte Almanya'dan Luise Neubauer, Belçika'dan da Anuna de Wever van der Heyden ve Adelaide Charlier katıldı.

Genç iklim aktivistleri Almanya Başbakanı Merkel ile 90 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda aktivistler, iklim grevlerinin başladığı ve dünyada ses getirdiği 2 yıl boyunca hükûmetlerin krizi önlemek için yeterli adım atmadığını savundu. Aktivistler, hükûmetler, "Denemeden vazgeçmekle" suçladı.

Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, Alman hükûmetinin 1990 yıllarındaki seviyeye dönerek emisyonları yüzde 55 oranında kesmeyi kabul ettiğini açıkladı. Almanya aynı zamanda Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması'nı destekleyerek, Avrupa'yı 2050'ye kadar ilk 'iklim nötr' kıta hâline getirmeyi amaçlıyor.