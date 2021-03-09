Greta Thunberg, Biden yönetiminin iklim krizi mücadelesini eleştirdi: Yeterli değil, kriz gibi yaklaşın

İklim aktivisti Greta Thunberg, ABD'de Joe Biden yönetiminin görevdeki ilk iki ayında iklim kriziyle mücadele için yeterince adım atmadığını söyledi. Thunberg "İklim krizine bir kriz gibi davranın" dedi.
The Hill'de yer alan habere göre, Greta Thunberg, Biden yönetiminin görevdeki ilk günlerinde iklim krizine karşı attığı adımları yetersiz buldu. "İklim krizine kriz gibi davranın" diyen Thunberg sözlerine şöyle devam etti: "Kendileri söylediler bu varoluşsal bir tehdit. Buna uygun davranmaya başlasalar iyi olur çünkü şu an öyle yapmıyorlar. İklim krizine diğer siyasi krizlerden biri gibi yaklaşıyorlar"
ABD geçen ay resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na döndü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'na bağlı taahhütlerin 'pahalı ve gereksiz' olduğunu savunarak ABD'yi çekmişti.
Biden aynı zamanda göreve başladığı ilk hafta iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir dizi adımı içeren kararnamelere imzaladı. Biden’ın imzaladığı kararnameler, federal arazilerde petrol ve doğalgaz işletim sözleşmelerinin durdurulması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması, yoksul ve azınlıkların yaşadığı bölgeleri kirlilikten korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi gibi adımlar öngördü.