Greta Thunberg, Biden yönetiminin iklim krizi mücadelesini eleştirdi: Yeterli değil, kriz gibi yaklaşın

İklim aktivisti Greta Thunberg, ABD'de Joe Biden yönetiminin görevdeki ilk iki ayında iklim kriziyle mücadele için yeterince adım atmadığını söyledi. Thunberg "İklim krizine bir kriz gibi davranın" dedi.

The Hill'de yer alan habere göre, Greta Thunberg, Biden yönetiminin görevdeki ilk günlerinde iklim krizine karşı attığı adımları yetersiz buldu. "İklim krizine kriz gibi davranın" diyen Thunberg sözlerine şöyle devam etti: "Kendileri söylediler bu varoluşsal bir tehdit. Buna uygun davranmaya başlasalar iyi olur çünkü şu an öyle yapmıyorlar. İklim krizine diğer siyasi krizlerden biri gibi yaklaşıyorlar"

ABD geçen ay resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na döndü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'na bağlı taahhütlerin 'pahalı ve gereksiz' olduğunu savunarak ABD'yi çekmişti.