-GREKOROMENDE ARZUMANOV'DAN BRONZ MADALYA MOSKOVA (A.A) - 06.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün başlayan Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Grekoromen Milli Takımı'ndan 66 kiloda Vasıf Arzumanov bronz madalya kazandı. İlk kez (A) Milli Takım'ın mayosunu giyen Azeri asıllı Vasıf Arzumanov, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Kırgız Kanatbek Begaliev'i 2-1 (0-2/2-0/1/0), üçüncü turda Özbek Vladimir Pogudin'i 2-1 (0-1/2-0/1-0) çeyrek finalde de Bulgar Emilian Todorov'u 2-0 (1-0/6-0) yenmeyi başardı. Arzumanov, Ukraynalı Armen Vardanyan ile yaptığı yarı final müsabakasında da ilk periyotu 1-0 almasına rağmen ikinci ve üçüncü periyotları aynı skorla kaybedince minderden 2-1 mağlup ayrıldı ve final şansını yitirdi. Akşam seansında Fransız Sebastien Guenot ile üçüncülük-beşincilik müsabakasına çıkan Vasıf Arzumanov, son derece rahat bir müsabaka çıkararak, rakibini 3-0 ve 2-0'lık periyot skorlarıyla 2-0 yenmeyi başardı. Vasıf Arzumanov büyükler kategorisinde katıldığı ilk şampiyonada bronz madalyaya ulaşmanın sevincini antrenörleriyle ve federasyon başkanı Osman Aşkın Bak ile kucaklaşarak yaşadı. Arzumanov daha sonra minderde Türk bayrağıyla tur attı.